Bem-Bir-Sen Malatya Şubesinde yönetim kurulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda konuşan Şube Başkanı Hüseyin Hanbay, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) olarak Malatya’da 13 işyerinde toplam 972 üye ile Mahalli İdareler iş kolunda yetkili sendika olduklarını söyledi.Bem-Bir-Sen’nin Türkiye genelinde 12 yıldır genel yetkili sendika konumunda olduğunu dile getiren Hanbay, “’Bem-Bir-Sen yönetimi olarak üyelerimizin talepleri doğrultusunda, üyelerimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda yetkili olduğumuz işyerlerinde Sosyal Denge Tazminat hakları başta olmak üzere çeşitli kazanımlar elde edilmiştir” dedi. Gündem e ilişkin de açıklamalarda bulunan Hanbay, “Bizler sadece ücret sendikacılığı yapmayan, ülkemizi ilgilendiren ve uluslararası olaylara karşı duyarlı, vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi her şeyin üzerinde tutan bir sivil toplum kuruluşuyuz” ifadelerine yer verdi.Hanbay konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bem-Bir-Sen ailesi olarak bu anlayışıyla sergilediğimiz milli duruşla toplumsal barış, birlik ve beraberlik gerektiren bütün konularda her zaman Hakk'ı ve haklıyı savunan bir düşünce yapısıyla hareket etmekteyiz. Bu bağlamda özellikle son yıllarda dış güçlerin ülkemiz üzerinde yazdığı ve uygulamaya çalıştığı senaryoyu bozmak için devletimizin ve milletimizin yanındayız. Kendi çıkarları için başkasının kanını akıtan, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren, milyonlarca insanı vatanından, yurdundan, yuvasından eden sömürücü devletlerin senaryosuna uymayan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, ümmetin yıkılmayan tek kalesidir. Türkiye, ümmete liderlik yapacak tek ülkedir. Türkiye, Hakk'ı ve haklıyı savunan ve koruyan tek ülkedir. Bundan dolayıdır ki başta bu sömürücü güçlerin maşası olan PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri olmak üzere, devletimiz tarafından bu örgütlerle yapılan mücadelede hükümetimizin yanındayız. Ülkemizdeki güven, huzur birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının korunması ve daha da yükseltilmesi için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerekir. Biz Bem-Bir-Sen ailesi olarak, milli meselelerde devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz”