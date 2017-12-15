15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Türkiye sağlıkta marka olma yolunda

Son yıllarda sağlık turizminde büyük gelişme gösteren Türkiye’ye, bu yılın ilk 11 ayında 751 bin ziyaretçinin sağlık için geldiği belirlendi. Malatya’da bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi ise sağlık turizminin gözdesi desek yeri. Merkezde çok başarılı karaciğer nakilleri yapılıyor. Merkez, karaciğer nakillerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü.

15 Aralık 2017 Cuma 11:41
Türkiye sağlıkta marka olma yolunda
 Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi'nin verilerinden derlediği bilgilere göre Ocak ve Kasım ayları arasında Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısının son iki yılın rakamlarını geçtiği anlaşıldı. Türkiye’nin yılsonuna kadar 760 bin sağlık turisti rakamlarına ulaşılacağının da tahmin edildiği tespit edildi.

Ülkemize sağlık için gelen turistlerin ağırlıklı olarak onkoloji, organ nakli, kalp ameliyatı gibi ağır tedaviler için Türkiye'yi tercih ettiği belirlenirken, bunun yanı sıra Türkiye’nin bu yıl özellikle tüp bebek tedavisinde büyük artış gösterdiği saptandı. Tüp bebekte özellikle Türk cumhuriyetleri ve Avrupa'dan yoğun talep yaşanırken tüp bebek tedavisi için gelen turist sayısında yüzde 100 artış görüldüğü tespit edildi. Yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde başarı oranları yüzde 40 seviyelerindeyken ülkemizde bu oranın yüzde 65-70'leri bulduğu anlaşıldı. Bu artışta bir başka etkenin ücret olduğu anlaşılırken Türkiye'de toplam 4 bin dolar civarında rakamlara tüp bebek hizmeti verilirken bu rakamın yurtdışında iki üç kata kadar çıktığı belirlendi.

EN ÇOK GELEN ÜLKELER IRAK, LİBYA VE KAZAKİSTAN…
  Türkiye’ye gelen sağlık turisti sıralamasında Irak ilk sırada yer alırken bunu Libya ve Kazakistan'ın takip ettiği tespit edildi. Irak'ta savaş nedeniyle ülkemize organ nakli, ağır yanık gibi hastalıkların tedavisi için gelenler öne çıkarken son zamanlarda gelen kişi sayısında büyük artış yaşanan Kazakistan’ın ise daha çok onkoloji tedavileri için ülkemizi tercih ettiği anlaşıldı. Avrupa’dan gelen sağlık turistlerinin ise daha çok estetik ve saç ekimi için Türkiye'yi tercih ettikleri belirlendi.

MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN GÖZDESİ
  Malatya’da bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık turizminin gözdesi desek yeri. Merkezde çok başarılı karaciğer nakilleri yapılıyor. Karaciğer nakillerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü.  Merkez kalp ameliyatlarında da adından söz ettiriyor.

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