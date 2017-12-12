Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesinde, Hükümetin uyguladığı güçlü maliye politikaları, yerinde ve doğru zamanda verdiği sektörel teşvikler ve vergi indirimlerinin neticesinde artan ekonomik aktivitenin etkili olmasına bağladı.

Türkiye büyümeye devam edecek mesajı veren Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gayri safi sabit sermaye oluşumunun geçen yılın 3. çeyreğinde sadece yüzde 0,3 arttığını hatırlatarak, bu yıl yüzde 12,4 artışla dönemsel büyüme oranının daha yüksek seviyelere taşındığını ifade etti.

İHRACAT ARTTI

İhracat arttıkça, büyümenin de arttığını belirten, Bakan Tüfenkci, “İhracat verileri söz konusu dönemde yüzde 17,2 ile en fazla büyüme kaydeden harcama kalemi oldu. İhracattaki artışın yüzde 11,1’lik büyümeye katkısı 3,5 puan olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Avrupa'nın ekonomik anlamda toparlanma eğiliminde olmasının da dış talebi pozitif yönde etkilediğini ve üretim ile ihracatta artışı sağladığını belirterek, "İhracat, yılın 3. çeyreğinde büyümeye pozitif katkıda bulunmuştur. İthalattaki artış ise bu dönemde yüzde 14,5 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Böylece ithalatın büyüme üzerindeki negatif etkisi 3,2 puan olmuştur. Dolayısıyla büyümeye net dış ticaretin katkısı 0,3 puan olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BÜYÜME YAKALAYACAĞIZ

Türkiye ekonomisinin Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı üçüncü çeyreğine kadar kesintisiz 27 çeyrek büyüme başarısı gösterdiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2009 yılındaki küresel kriz nedeniyle daralma yaşanan son dönemden bu yana, hain darbe girişiminin de içinde bulunduğu dönem dahil olmak üzere Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6,7 büyüme başarısı göstermiştir. Hükümetlerimizin göreve geldiği 2002 yılının sonundan itibaren ise ekonomimiz ortalama yüzde 5,8 büyümüştür. Dolayısıyla, yılın üçüncü çeyrekteki büyüme performansımız uzun dönemli büyüme ortalamamızın da oldukça üzerine çıkmıştır. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme oranımızın, ilerleyen dönemde de yüksek oranlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz. Yıllık büyümemizin yüzde 7’leri geçeceğini öngörüyoruz. 2017 yıl sonu itibarıyla yüzde 5,5 olan OVP beklentimizin de üzerinde bir büyüme yakalayacağız."

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