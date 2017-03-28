Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Adayı Hakan İnci’nin bir otelde verdiği kahvaltı programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ında bulunduğu programda ilk açıklamayı Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Adayı Hakan İnci yaptı.

Bir referandum süreci yaşadıklarını dile getiren İnci, aynı zamanda bir işadamı olduğunu da söyledi.

“EKONOMİK KIRILMA BEKLİYORUZ”

Bir iş adamı olarak uyarıda bulunan İnci, “Referandum süreci ile birlikte piyasada çok ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ekonomiyi çok ciddi etkiliyor. Şu anda Kredi Garanti Fonu diye bir fondan iş adamlarına kaynak aktarılıyor ama bu kaynak aktarımı bile piyasayı rahatlatmış değil çünkü insanlar A bankasından çektiği parayı B bankasına yatırıyor. Özellikle Malatya iş adamlarımız başta olmak üzere tüm Türkiye’deki iş adamlarımız 16 Nisan sonrasına hazırlıklı olmalı. 16 Nisan’dan sonra biz çok ciddi bir ekonomik kırılma bekliyoruz” diye konuştu.

“EŞİT ŞARTLAR YOK”

Referandum çalışması yapamadıkları bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hakan İnci’ye ziyaretinden teşekkürlerini sunarak, “Birçok Malatyalı dostumuz arkadaşımız, geçmişte partimizde siyaset yapmış olsun olmasın birçok iş adamı arkadaşımız Malatya’ya gelerek bizlere katkı sunmaya devam ediyor. Çünkü eşit şartlarda referandum çalışması yürütemediğimiz bir seçim süreci ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, düzenlediği kahvaltı programından dolayı İnci’ye teşekkür etti.

“BÖLEN DEĞİL BİRLEŞTİREN KAMPANYA”

Türkiye’nin parlamenter demokrasiden vazgeçmeyeceğini ifade eden Milletvekili Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye’yi bölen değil birleştiren bir kampanya yürütüyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden kimseyi ‘terörist’ ilan etmeden, verilen kararlara saygı duyarak bir kampanya yapıyoruz. Maalesef bu kampanya dönemi birileri tarafından toplumu kamplaştırma ve bölme meselesi yapılıyor. İnsanlar gerilerek, bölünerek oylar konsolide edilmeye çalışılıyor. Sürekli bir mağduriyet yaratılmaya çalışılıyor. Bütün ‘hayır’ oyu verecekler terörize edilmeye çalışılıyor. ‘Hayır’ın ne kadar kötü olduğu söylenmeye çalışılıyor. Ama buna rağmen son yayınlanan anketler gösteriyor ki, Türkiye parlamenter demokrasiden vazgeçmeyecek” diye konuştu.

“EĞER ‘HAYIR’ ÇIKSAYDI BUGÜN DARBE OLMAZDI”

Neye ‘hayır’ dediklerini belirten Milletvekili Ağbaba, “12 Eylül 2010 referandumuna ‘hayır’ dedik. 12 Eylül 2010 referandumunda aynı bu şekilde kampanya yapıldı. Bu şekilde meydanlara, köprülere ‘evet’ pankartları asıldı. Bütün medya kullanılarak ‘evet’in ne kadar hayırlı olacağı söylendi. Biz de o zaman ‘evet’ vermeyin ‘evet’ çıkarsa Türkiye yargısı birilerinin eline geçer, o grup da demokrasiyi yok edebilir’ dedik. Dediğimiz çıktı. Eğer ‘hayır’ çıksaydı bugün darbe olmazdı. 15 Temmuz’da Boğaz Köprüsü’nü bombalayan, çocukları, genç insanları katleden silahlara mermi 12 Eylül 2010 akşamı sürüldü. ‘Hayır’ çıksaydı bir darbe girişimi olmazdı” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ağbaba, “Benim vergimle Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi pankartlar bastırıp, toplantılar düzenleyip ‘evet’ kampanyası yapamaz. Araştıracağız ve gerekirse suç duyurusunda bulunacağızYiğitlerse ceplerinden harcasınlar. Bu kadar rezalet bu kadar ahlaksızlık hiçbir seçim sürecinde yaşanmamıştı” dedi.

“ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR”

“Adil Öksüz’ün Samsun Belediye Başkanının kaçırdığı iddiası var” diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Bununla ilgili Hükümetten gık çıkmıyor. Bunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Tekrar söylüyoruz her yerde, her kurumda FETÖ operasyonu yapılıyor, memura, işçiye, taşerona, müteahhite, tek operasyon yapılmayan yer var o da siyaset, TBMM ve yerel yönetimler. Buradan açık çağrı yapıyoruz; bunun siyasi ayağı bulunmadığı sürece darbeyle falan hesaplaşamazsın ancak fakir fukara insanları zaten yoksul olan insanları meslekten atarsın.”

İŞSİZLİK YÜZDE 11’İ GEÇMİŞ DURUMDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Türkiye’ye 3 milyon civarında bir mülteci akını olacağıyla ilgili sorusuna Milletvekili Ağbaba, “Türkiye’de maalesef hem bizim izlediğimiz hem de tek adamlığın vermiş olduğu mesele yüzünden Türkiye Suriye’den bir mülteci akınına uğradı. Hatta Suriyelilere vatandaşlık verileceği söyleniyor. Türkiye’de bu kadar işsiz varken Türkiye’nin halini artık insanların takdirine bırakıyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım: Mültecilere vatandaşlık verilecekse bunun prosedürü var. Geçmişte nasıl yapıldıysa aynı şekilde yapılmalı ve mülteciler üzerinden bir nefret söyleminin geliştirilmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin ekonomisi zor durumda işsizlik resmi kayıtlara göre yüzde 11’i geçmiş durumda. Bu politikalarla daha çok da artacağı gözüküyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL