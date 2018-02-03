“TÜRKİYE OPERASYONU ÇOK DİKKATLİ YAPIYOR”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dün Eski Belediye Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Bakan Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK temsilcileri katıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır kan merkezinde kan bağışında bulunduktan sonra, Bakan Tüfenkci, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Malatyalı Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın cenazesinin define dolayısıyla Malatya’ya geldiklerini ifade etti.

MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulunduklarını söyleyen Balan Tüfenkci, “Bugün bu topraklar için, ülkemiz için, gerek terör örgütlerine karşı, gerekse her türlü oyunlara karşı, ülkemizde koruma adına gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışında canlarını veren şehit olan bütün şehitlerimize bu vesileyle Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Şehidimizin yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyoruz. Onlar bu topraklar için kanlarını akıtırken Bizler de Milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve teşkilatımızla beraber farkındalık oluşturabilmek adına kan verdik” diye konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR TESİS KAZANDIRACAĞIZ

Kızılay’a destek olmak istediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Kızılay'a biz kan verdik. Biliyorsunuz Türk Kızılay’ı köklü kurumlarından birisidir. Sınır tanımadan nerede bir mazlum varsa, nerede bir mahrum varsa, nerede bir yardıma ihtiyaç duyan kimse varsa, nerede kimse yok mu diyen bir insan varsa orada Kızılay’ımız var. Dolayısıyla bu anlamı ile Kızılay’ımız yardımlarını yaparken, yandan da kan bağışçıları ile özellikle hastalarımıza şifa olmaktadır. Bu noktada bizler de Kızılay’ımıza destek olmak istiyoruz. Her zamandan daha fazla kana ihtiyaç olduğu bugünlerde özellikle Kızılay'ımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yine bildiğiniz gibi Kızılay’ımızla beraber Malatya’mızda çok güzel bir tesis kazandıracağız. Bununla ilgili bugün resmi başvuruları yaptılar. Kerem başkanımızla konuştuk. Bugün resmi başvurularını yapıyorlar. İnşallah Kızılay'ın hem bu Lojistik üstü merkezini Malatya'ya kazandıracağız. Ama aynı zamanda prefabrik üretim merkezini de Türkiye'de ve dünyada da bu anlamda ilk olan bir tesisi de Malatya’ya kazandırmış olacağız.”

KARDEŞLERİMİZİ TERÖRE MAHKÛM EDEMEYİZ

“Zeytin Dalı Harekâtı”yla ilgili de konuşan Bakan Tüfenkci, “Afrin Operasyonu ile ülkemizin hemen sınırında bulunan terör koridoruna karşı başarılı bir şekilde oradaki terör unsurlarını gerek PKK, gerek PYD, gerek Vaypici’nin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu tek tek yıkarak, temizleyerek ilerliyoruz. Çok dikkatli bir operasyon yapılıyor ve netice itibari ile de oradaki terör unsurlarını başarılı bir şekilde temizliyoruz. İnşallah Afrin’i de terörden temizleyeceğiz. Çünkü orada bulunan Kürt ve Arap kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Aynı coğrafyayı paylaşan aynı aynı inancı paylaşan ve aynı kaderi paylaşan insanlar olarak biz oradaki kardeşlerimizi teröre mahkûm edemeyiz. Terörün zulmünden kurtarma adına, barış adına, özgürlük adına, kardeşlik adına biz bu operasyonları yapıyoruz. Ve terörden arındırdığımız köylere giderek insani yardım yaparak oradaki hastalarımızı hem tedavi ediyoruz, hem de oradaki yaşlı insanlarımıza ihtiyaçlarını gideriyoruz. Türkiye eşi görülmemiş bir operasyona imza atıyor” şeklinde konuştu.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ

Bölgenin teröristlerden arındırıldıktan sonra herkesin bölgesine geri çekileceğini belirten Bakan Tüfenkci, “Bütün oluşturulmaya çalışılan algılara rağmen, terör örgütlerinin ve onun yandaşlarını oluşturmaya çalıştıkları görüntüye rağmen operasyonu Türkiye çok dikkatli yapıyor. Sivilleri ve teröristleri ayrıştırma noktasında azami gayret gösteriyor ve baktığımızda ise PYD’nin ve PKK’nın oradaki küçük çocukları ve insanları ailelerine baskı yaparak, çocukları kandırarak, onlara silah eğitimi vererek, onları dağa savaşmaya sürüklüyor. Bunlara karşı ise silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz onlara şefkat elini uzatarak ilerliyor. İnşallah neticelendiğinde de o bölge özgürleştikten sonra güvenlik tedbirleri alındıktan sonra Türkiye kendi sınırlarına geri çekilecek. Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın defaatle ifade ettiği gibi biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız ve Suriye’nin özgür, demokratik bir yönetimle yönetilmesini istiyoruz. Bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra herkes bölgesine geri çekilecektir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler esnafları ziyaret ettiler. busabahmalatya.com