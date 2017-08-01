01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı internete bağlı

İngiltere merkezli global bir sosyal medya ajansının araştırmasında, 2017 yılı Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısının 48 milyon kişi olduğu ve Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının internete bağlı bulunduğu belirlendi.

01 Ağustos 2017 Salı 12:27
Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı internete bağlı

  İngiltere merkezli global bir sosyal medya ajansının araştırmasına göre, Türklerin internette geçirdiği süre son bir yılda yüzde 60 artarak 6 saat 46 dakikaya ulaştı. Araştırmaya göre, 2017 Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısı 48 milyon kişi olduğu ve Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı internete bağlı olduğu belirlendi. Bu kitlenin yüzde 87’si internete düzenli olarak her gün girmekte olduğu ve haftada en az bir kez girenlerin oranının ise yüzde 9 olarak belirlendi. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise aynı araştırmaya göre sadece 2 saat 14 dakika olarak belirlendi.

İNTERNETTE GEÇİRİLEN SÜRENİN…
  İnternette geçirilen sürenin 3 saat 1 dakikası sosyal medya kanallarına ayrılırken, en çok Youtube yüzde 57, Facebook yüzde 56 ile Youtube’un hemen ardından gelirken, ağırlıkla tercih edilen diğer sosyal medya kanalları ise Instagram yüzde 45, Twitter yüzde 44, WhatsApp yüzde 40 ve Messenger yüzde 36 olarak aktarıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya