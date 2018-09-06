Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93879
ALTIN
255.370
DOLAR
6.5851
STERLİN
8.5041
EURO
7.6520

Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi'ne yoğun ilgi

Malatya’da açılan Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi'ne ilgi her geçen gün artıyor. 

Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi'ne yoğun ilgi

Malatya’da açılan Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi'ne ilgi her geçen gün artıyor. 

06 Eylül 2018 Perşembe 13:01
Türkiye'nin ilk Çoban Müzesi'ne yoğun ilgi

Malatya Damızlık, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın girişimi ile birlik binasında açılan Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi ilgi görüyor. Birlik Başkanı Akın, açıldığı günden bu yana müzeyi yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Kırsaldaki hayvancılık en fazla çobanlığı ilgilendiren bir konu. Çoban olmadan işletme kapanabiliyor. Bu nedenle bizde yaklaşık 3 yıldır Çoban Müzesi'ni Türkiye’de ilk defa Malatya’da kısmen birlik binamızda açtık” şeklinde konuştu. 
Müzenin şimdilik birlik binasında olduğunu ancak yer tahsisi yapılması durumunda başka yere taşıyacaklarını da kaydeden Akın, “Bizler, bazen çocuklarımız, orta yaşlı diyeceğimiz kesimler kırsaldaki hiçbir şeyi bilmiyor. Peynirin, sütün nereden geldiğini bilmiyor, nasıl yapıldığını bilmiyor. İnsanların en azından, bu çoban müzesini gezerek, bu bilgileri öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarımızın çoban ne yapar, ne içer, ne kullanır, nerede yatar gibi soruları bu müzeyi gezerek öğrenebilir. Bu anlamda biz çoban müzesini önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Yerel yöneticilerden ve kuruluşlardan da müzelerine destek beklediklerini ifade eden Akın, “Çoban müzesinde, bir çobanın birebir kullandığı lider koyunun ipinden, döveninden, yem saklama kabından, geçmişteki sabanından, tüfeğinden, el kırıklığından tutun da kavalına kadar hepsi mevcut” diye konuştu. 
Türkiye’nin ilk Çoban Müzesi'ni kısıtlı imkanlarla birlik binalarında hizmete açtıklarını kaydeden İhsan Akın, “İmkanımız doğrultusunda ancak bu kadarını yapabildik. Kendi binamızda kısmen burayı açtık. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Gerek il dışından gelen misafirlerimiz gerekse il içinden gelen misafirlerimiz müzeyi ziyaret eti. Grup halinde ziyaret ettiler. Burada anı defterine düşüncelerini anlattılar, imza attılar. Müzeyle alakalı ise duygularını anı defterine yazıyorlar” ifadelerini kullandı. 
Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak, yetiştiricilerin de kırsalda karşılaştığı bir çok sorunu yerinde tespit ederek çözüme kavuşturduklarını kaydeden Akın, “Çoban müzemizde, buraya gelen misafirlerimize çobanların hayatları ile ilgili kısa filmler eşliğinde sunumlar da yapıyoruz” dedi. 
Bir çok üniversitenin de kendilerine bu konuda destek sağladıklarını da belirten Akın, “Bize daha düzgün ve daha büyük bir yer verildiği takdirde müzemizi taşıyarak kentin çoban kültürünü ziyaretçilere aktarabileceğiz. Birçok farklı illerden de malzeme istedik çünkü her ilin kendisine göre çoban kültürü var malzemesi var. Bu anlamda bizler kültür köşeleri oluşturabiliriz” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de çobanlarla ilgili ilk müzeyi açmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Akın, “Bir yere bakıyorsunuz, bir ilde sabunun bile müzesi var. Neden çobanlarımızın da bir müzesi olmasın, üretime dayalı sunumlar olsun müzesi olsun istedik. Üretici toplumu olmamız lazım. Üreticileri teşvik etmemiz lazım. Bunu yerel yöneticilerimizin de yapması gerekiyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 06.09.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Ilk çoban Müzesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİNİBÜS DURAKLARINDA DÜZENLEME YAPILDI
MİNİBÜS DURAKLARINDA DÜZENLEME YAPILDI
Dolar uçuyor, esnaf tedirgin
Dolar uçuyor, esnaf tedirgin
Rektör atamaları Resmi Gazete’de
Rektör atamaları Resmi Gazete’de
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim