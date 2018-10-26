“Türkiye model alınacak bir ülke”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık başkanlığındaki Türk Heyeti, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Kanada’nın başkenti Ottowa’da Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programı'nın uygulanmasına ilişkin 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansına (IPCI) AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün bulunduğu Türk Heyeti katıldı.

Çalık başkanlığındaki Türk Heyeti, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Çalık, Türkiye’nin kalkınma yardımları hakkında bilgi verirken, iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

“TÜRKİYE MAĞDURLARIN YANINDA”

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile gerçekleştirilen görüşmede konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Türkiye'nin 2017'de dünya kalkınma endeksine göre dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarihten gelen milli hasletiyle daima mazlum ve mağdurların yanında olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana her daim yardıma ihtiyacı bulunanlara el uzatıldığını kaydetti.

Türkiye’de bulunan 1 milyon mülteci çocuktan 800 bin çocuğa eğitim imkanı sağlandığını belirten Çalık, Türkiye’nin mültecilere yönelik insanı yardım konusunda model alınacak bir ülke olduğunu ifade etti. Çalık, Türkiye’nin 4 milyona yakın mülteciye bugüne kadar 32 milyar dolar yardımda bulunduğunu da belirtti.

Türk Heyeti Başkanı Çalık, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen’e 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili bilgide aktararak, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anlatan bir de kitap hediye etti.