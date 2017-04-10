Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ülke genelinde “Türkiye İçin Evet” yürüyüşü düzenledi. TÜGVA Malatya Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 15 STK’nın geçlik kolları destek verdi. Gazi İlkokulu’nun önünde başlayan yürüyüş Malatya Soykan Parkı’na kadar devam etti. Malatyalıların da destek verdiği yürüyüşte TÜGVA Malatya Şubesi adına basın açıklamasını TÜGVA İl Yönetiminden Safa Musab Çeçen yaptı.

Çeçen, “Malatya'daki Genç Sivil Toplum Kuruluşları olarak öncelikle, milletin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala, iç ve dış düşmanlara ülkeye sahip çıktığımızı göstermek için ‘evet’ diye haykıran vatan sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

NUR'UN TARAFINDA MIYIZ, KİRİN Mİ?

Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü’nden "Her şey akar: Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir" dizelerini okuyan Çeçen, “Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde, milletimizin cesur şairi Necip Fazıl, bizden ta yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor: Nur'un tarafında mıyız, yoksa kirin mi? ‘Düşmanlarımız’ dedik. Dışta, bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş Batı; içte,15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş ‘hayır'da hayır var’ diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için ‘evet’ diyoruz” diye konuştu.

BİN BİR TÜRLÜ ZULMÜ REVA GÖRDÜLER

55 yıldır oynanan oyunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğunu ifade eden Çeçen, “1960'ta Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1997'de Refah-Yol hükümetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete bin bir türlü zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların, ‘Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım’ diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için ‘evet’ diyoruz” şeklinde konuştu.

ŞAHLANMA HER SEFERİNDE VETO EDİLDİ

Çeçen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkûm edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı, ‘vefalı milletimizin’ şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için ‘evet’ diyoruz. Yüzyıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icat bulan, liderlik yapan gençler en son 15 Temmuz’da, “zaman bendedir ve mekân bana emanettir’ dediler ve doğdukları vatanın savunmasında en ön saflarda şehit oldular. Şimdi, onların bıraktığı sancağı bizler devralacağız. Davamız için; doğrulacağız, evirileceğiz, devrileceğiz ama eğrilmeyeceğiz. Zafer için; emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve ‘evet’ diyeceğiz.”













MUTLU SARIGÜL