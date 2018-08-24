Türkiye, güçlü ve güvenli bir ülke

Türkiye’nin yatırımlarla birlikte daha fazla büyüyeceğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son aylarda karşı karşıya geldiğimiz ekonomik darbe girişimi ülkemizi kötü sonuçlara sürüklüyor gibi görülse de güçlü bir ülke olarak bununla baş edebiliriz. Nitekim başta ABD olmak üzere, dünya üzerinde birçok ülke Türkiye’nin yalnız olmadığını ve Türk ekonomisinin yıkılamayacağını görmüş oldu. Dolayısıyla bu durum, ekonomik tetikçilerin saldırılarından bir sonuç çıkmayacağının da en önemli göstergesi olmuştur. Bundan sonra bu tür yöntemlere başvurulmayacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇARKLAR HIZLANACAKTIR

Katar’ın 15 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım yapmasının gerek ekonomi gerekse uluslararası siyaset açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

“Ekonomi açısından Katar’ın bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olacak olan 15 milyar doların kısa zaman içerisinde sisteme girmesiyle hem döviz kurlarının hızla düşmesine neden olacağı gibi tüm yatırımcıları da olumlu etkileyerek ülkemize daha çok yatırımcı gelmesine sebep olacaktır. 15 milyar dolarlık yatırım ile birçok firmanın dövizle sağladığı girdilerin maliyeti azalacak. Daha da önemlisi kurların yüksekliğinin spekülatif olarak geçici bir süreç olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu yüzden hiç kimse yüksek kurlar üzerinden alım yapmak istemiyordu. Bu da ticareti geçici olarak durma noktasına getirmişti. Kurdaki hızlı çıkış aynı hızla indiğinden ticaretteki çarklar yeniden dönmeye başladı. Katar’dan gelecek yatırımla bu çarklar daha da hızlanacaktır.”