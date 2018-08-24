Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90186
ALTIN
233.445
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8201
EURO
6.9689

Türkiye, güçlü ve güvenli bir ülke

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıya gelse de güçlü ve güvenli bir ülke. Yatırımcıların da bu güvenle birlikte ülkemizle ticaret yapması, yatırımlarda bulunması gerekiyor. Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırımı da bu noktada olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Türkiye, güçlü ve güvenli bir ülke

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıya gelse de güçlü ve güvenli bir ülke. Yatırımcıların da bu güvenle birlikte ülkemizle ticaret yapması, yatırımlarda bulunması gerekiyor. Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırımı da bu noktada olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:06
Türkiye, güçlü ve güvenli bir ülke

Türkiye’nin yatırımlarla birlikte daha fazla büyüyeceğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son aylarda karşı karşıya geldiğimiz ekonomik darbe girişimi ülkemizi kötü sonuçlara sürüklüyor gibi görülse de güçlü bir ülke olarak bununla baş edebiliriz. Nitekim başta ABD olmak üzere, dünya üzerinde birçok ülke Türkiye’nin yalnız olmadığını ve Türk ekonomisinin yıkılamayacağını görmüş oldu. Dolayısıyla bu durum, ekonomik tetikçilerin saldırılarından bir sonuç çıkmayacağının da en önemli göstergesi olmuştur. Bundan sonra bu tür yöntemlere başvurulmayacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇARKLAR HIZLANACAKTIR

Katar’ın 15 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım yapmasının gerek ekonomi gerekse uluslararası siyaset açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

“Ekonomi açısından Katar’ın bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olacak olan 15 milyar doların kısa zaman içerisinde sisteme girmesiyle hem döviz kurlarının hızla düşmesine neden olacağı gibi tüm yatırımcıları da olumlu etkileyerek ülkemize daha çok yatırımcı gelmesine sebep olacaktır. 15 milyar dolarlık yatırım ile birçok firmanın dövizle sağladığı girdilerin maliyeti azalacak. Daha da önemlisi kurların yüksekliğinin spekülatif olarak geçici bir süreç olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu yüzden hiç kimse yüksek kurlar üzerinden alım yapmak istemiyordu. Bu da ticareti geçici olarak durma noktasına getirmişti. Kurdaki hızlı çıkış aynı hızla indiğinden ticaretteki çarklar yeniden dönmeye başladı. Katar’dan gelecek yatırımla bu çarklar daha da hızlanacaktır.” 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi PalandökenAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi
Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi
Adayların “rehber öğretmeni” oldu
Adayların “rehber öğretmeni” oldu
2. nakil sonuçları açıklandı
2. nakil sonuçları açıklandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim