Türkiye Erken Seçime Mi Gidiyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında, “Türkiye'nin bu şartlar altında seçim için 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir” demesi, ufukta bir erken seçim mi var sorularını akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleri seçimin zamanında yapılacağıyla ilgili taaddütleri bulunurken, MHP Lideri Bahçeli’nin bu çıkışını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz ve MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar BUSABAH gazetesine konuştular.

Malatya İl Başkanı ve teşkilatı olarak Sayın Devlet Bahçeli Bey’in söylediği her şeyin arkasında ve yanında olduklarını belirten MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bu pazar seçim olacakmış gibi bütün teşkilatlarıyla beraber hazırız olduklarını söyledi.

GRUP TOPLANTISINDA DİLE GETİRDİ

Liderleri Bahçeli’nin seçim tarihinin 26 Ağustos’ta yapılmasını önermekte olduğunu ifade eden Başkan Avşar, “Bu yüzden Genel Başkanımızın söylediği cumhurbaşkanlığı sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli seçimler idaresi hariç geçerli olan cumhur ittifakı vardır. Türkiye’nin bekası açısından cumhur ittifakının kurulması elzemdir. İttifakın başarı ile seçimlerden çıkması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesi acil hal almıştır. Bunu da liderimizin verdiği bir tarihle 26 Ağustos 2018’i önermektedir. Yani 26 Ağustos 2018’de seçimin yapılması için bugünkü grup toplantısında bunu dile getirmiştir. 31 Mart mahalli idari seçimlerinden sonra neyle muhatap kalınacağı belli değil. Mahalli idari seçimlerindeki kutuplaşmanın kasıma nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır” diye konuştu.

“HODRİ MEYDAN!”

Bir erken seçime hazır olduklarını kaydeden CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, şunları ifade etti:

“Daha önceleri yerel seçimlerin erkene alınması için Genel Başkanımız bir çağrıda bulunmuştu. Genel Başkan Yardımcımızı ve Parti Sözcümüz Bülent Tezcan, ‘Hodri meydan!’ dedi. Tabi biz de Malatya’da ‘Hodri meydan’ diyoruz. Seçimden kaçan taraf elbette biz olmayacağız. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın daima seçime hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Her gün seçim varmış gibi sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiç ara vermedik. Eski alışkanlıklarla hareket etmiyoruz. Şimdiki alışkanlığımız son yıllarda her gün saha da olmak, insanlarla iç içe olmak, milletin dertleriyle dertlenmek. Dolayısıyla her gün sahadayız ve milletin dertleriyle dertleniyoruz. Sorunlara çözüm önerilerini konuşup, tartışıyoruz. Malatya’nın da önemli sorunları var. Yaşanan ekonomik krize baktığımızda çiftçinin, işçinin, memurun, emeklinin, toplumun bütün kesimlerin durumuna baktığımızda artık bir iktidar değişikliğinin Türkiye’yi, Malatya’yı bir düzlüğe çıkaracağını düşünüyoruz. 16 yıldır Türkiye her anlamda dibe vurdu. Kısaca seçim ne zaman yapılırsa yapılsın seçime her zaman hazır olduğumuzu ifade diyoruz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi