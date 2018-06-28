Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.0643
EURO
5.3464

Türkiye en çok yardım yapan ülke oldu

Türkiye 2017 yılında en çok insani yardım yapan ülke oldu. Geçen yıl 8,07 milyar dolar yaparak birinci sıraya oturan Türkiye’yi, 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile de Almanya takip etti.

Türkiye en çok yardım yapan ülke oldu

Türkiye 2017 yılında en çok insani yardım yapan ülke oldu. Geçen yıl 8,07 milyar dolar yaparak birinci sıraya oturan Türkiye’yi, 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile de Almanya takip etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:56
Türkiye en çok yardım yapan ülke oldu

Türkiye’nin, yaptığı yardımların milli gelire oranına bakıldığında da yüzde 0,85 oran ile birinci sıraya oturduğu saptandı. Türkiye’nin yakın takipçileri de Norveç ve Lüksemburg olurken, oranlarının sadece 0,17 de kaldığı görüldü. ABD ise yüzde 0,04 oranla listesinin 19’uncu sırasına yerleşti. Öte yandan hazırlanan rapor, dünya üzerinde 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu.

LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA SURİYE VAR

Listenin birinci sırasına yüzde 14 oranla insani yardım alan Suriye oturdu. Suriye’yi de yüzde 8 ile Yemen ikinci sıradan takip etti. Listenin birinci sırasında yer alan Suriye’nin son beş yıldır raporun birinci sırasında yer aldığı da ayrıca belirtildi. Dünya’da yapılan toplam yardım miktarı 27,3 dolar olarak kaydedilirken, bunun üçte birini sadece Türkiye’nin karşıladığı görüldü. Bunun yanı sıra Türkiye 3,5 milyon Suriyeli barındırmasıyla, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olarak dikkat çekti. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYEYardımOranlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim sandıkları güvende
Seçim sandıkları güvende
1960’lık teller tehlike saçıyor
1960’lık teller tehlike saçıyor
Bedelli askerlikte yaş sınırı 26
Bedelli askerlikte yaş sınırı 26

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim