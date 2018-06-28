Türkiye en çok yardım yapan ülke oldu

Türkiye’nin, yaptığı yardımların milli gelire oranına bakıldığında da yüzde 0,85 oran ile birinci sıraya oturduğu saptandı. Türkiye’nin yakın takipçileri de Norveç ve Lüksemburg olurken, oranlarının sadece 0,17 de kaldığı görüldü. ABD ise yüzde 0,04 oranla listesinin 19’uncu sırasına yerleşti. Öte yandan hazırlanan rapor, dünya üzerinde 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu.

LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA SURİYE VAR

Listenin birinci sırasına yüzde 14 oranla insani yardım alan Suriye oturdu. Suriye’yi de yüzde 8 ile Yemen ikinci sıradan takip etti. Listenin birinci sırasında yer alan Suriye’nin son beş yıldır raporun birinci sırasında yer aldığı da ayrıca belirtildi. Dünya’da yapılan toplam yardım miktarı 27,3 dolar olarak kaydedilirken, bunun üçte birini sadece Türkiye’nin karşıladığı görüldü. Bunun yanı sıra Türkiye 3,5 milyon Suriyeli barındırmasıyla, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olarak dikkat çekti.

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