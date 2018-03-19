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'TÜRKİYE EMİR VERİRSE GİRERİZ!'

Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan ÖSO grupları, Afrin-Halep arasında geçiş noktası olan Tel Rıfat kasabası için ‘hazırız’ diyor.

'TÜRKİYE EMİR VERİRSE GİRERİZ!'

Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan ÖSO grupları, Afrin-Halep arasında geçiş noktası olan Tel Rıfat kasabası için ‘hazırız’ diyor.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 17:04
'TÜRKİYE EMİR VERİRSE GİRERİZ!'

 Emir gelmesi halinde halen PKK kontrolündeki ilçeyi temizleyebileceklerini bildirdi.

Önemli ÖSO komutanlarına göre, Tel Rıfat’a girilmesi halinde temizlik bir günde biter.Afrin’de Türk bayrağı ve ÖSO bayraklarının yanında Türkmen bayrakları da gönderde dalgalandı.ÖSO bileşenleri arasındaki Türkmen gruplar, PKK’ya karşı elde edilen zaferi binalara mavi beyaz ay-yıldızlı bayrak dikerek kutladı.ÖSO komutanı Zeytin Dalı harekatının bilinmeyenlerini ise şöyle anlattı;

Dün sabah 06.00 sıralarında Afrin’e girdiklerini hatırlatan Fehim İsa, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile çok güzel bir koordinasyon sağlandı. Afrin’in girişinde PYD’li teröristlerin bizi beklediği bina gece 03.00’te F-16lar tarafından vuruldu. Hamdolsun Afrin şehir merkezi özgürleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO mensupları omuz omuza vererek bu bölgeyi özgürleştirdi. İnşallah, mayın temizliği sürüyor şehir merkezinde. Halkın yerleşmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Sivil meclisler kuruluyor. Afrin’i Afrinliler yönetecek" dedi.

58 gün içinde yaşadığı ilginç olayı da paylaşan İsa, komando bir subayın operasyonun ilk günlerinde Darmık bölgesinde başına isabet eden roketle yaralandığını hatırlatarak, "10 gün sonra subayımızı tekrar aramızda gördüm. Şok oldum. Ben onun 5-6 ayda göreve döneceğini tahmin etmiyordum. Kısa sürede Hüseyin Subayımızın komandoların başına geçmesi, bu imanın, bu ısrarın bize zafer getireceğine inandım. İnsanları özgürlüğüne kavuşturulması için Türk Silahlı Kuvvetlerin büyük özveri gösterdiğini gördük" diye konuştu.

Terör örgütleri şehri mayınladığı için temizliğin devam ettiğini belirten Fehim İsa, “Mayından dolayı şehitlerimiz oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri şehri yeniden hayata döndürmek için çok büyük çaba sarfediyor. Bundan sonra her gün halkın geri dönüşünün artacağını düşünüyorum. Birkaç güne Afrin’de hayatın normale döneceğine inanıyorum. Burada Fırat Kalkanı bölgesinde de özgürleştirdiğimiz ilçe ve kasabalarda kendi halkına bölgeyi bıraktık. Sivil insanlar arasında seçim yaparak sivil meclisler kuruldu. Bunlar artık o bölgeyi yönetiyor.

Biz asker olarak sınırlarda emniyet alıyoruz. Düşman sınırlarında rejime karşı Afrin’in doğusunda Nübbül Zehra bölgesinde karşı karşıyayız. Savunma hatlarımızı yaptık. Gerideki halkımızı insanlarımızı koruma amaçlı” şeklinde konuştu. Afrin’in bir hastanenin vurulduğu iddialarına ilişkin Fehim İsa, “Hastanede herhangi bir zayiat yok. Hiç bir zayiat yok. Bu batılıların ağzıyla PKK’nın medyaya yansıttığı yalan. Sizin de gördüğünüz gibi operasyonun psikolojisini bozmak için yapılan bir haber. Afrin’e çok az zayiatsız, zayiat olmayacak şekilde çok temiz bir operasyon gerçekleşti” dedi. Fehim İsa, operasyonun ilk anlarını anlatarak, "İHA’ların tespit ettiği noktalar, terör noktalarını ilk gecenin kararmasıyla oralara hedeflere Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla operasyon gerçekleştirdiler. Girdiğimizde hamdolsun direniş bulmadık. Olanlar da kaçmışlardı. Uçakların vurduğu enkazların altında teröristler vardı. Girdiğimizde dumanlar yeni çıkıyordu. Bizim girmemizden önce vurulmuştu.

(Kaynak: Yeni Şafak)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıAfrinTel Rıfat KasabasıÖSO
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