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TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN'A REST!

Türkiye'den Ermenistan'a rest! Başbakan Yıldırım: 'Karşılığı olur'Başbakan Binali Yıldırım, “Azerbaycan’a buradan başka bir tehdit olursa veya Türkiye’ye buradan bir terör tehdidi olursa karşılığı mutlaka verilecektir” dedi.

TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN'A REST!

Türkiye'den Ermenistan'a rest! Başbakan Yıldırım: 'Karşılığı olur'Başbakan Binali Yıldırım, “Azerbaycan’a buradan başka bir tehdit olursa veya Türkiye’ye buradan bir terör tehdidi olursa karşılığı mutlaka verilecektir” dedi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 15:40
TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN'A REST!

Binali Yıldırım’ın 6. Küresel Bakü Formu’nun “Güç:Büyük güç ve Diğerleri” adlı panelden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, “Türkiye ve Azerbaycan arasında çok önemli işbirliği anlaşmaları geçmişte yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu yapıldı hizmete girdi, Bakü-Tiflis-Erzurum Neft Hattı bu da hizmete girdi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı hizmete girdi. Bu sene sonunda da TANAP. Bu sadece Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan’ı ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Türkiye’den sonra Balkanları ve Avrupa’yı ilgilendiren bir proje. Tüm hızıyla devam ediyor. Bundan sonra da Azerbaycan-Türkiye daha birçok altyapı projeleri, yatırımlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, turizmin geliştirilmesi, bölgesel işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Azerbaycan ve Türkiye bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda da birlikte çalışıyor. Türkiye’nin PKK ve onun uzantısı olan PYD, YPG, DEAŞ terör unsurlarına yönelik başlattığı Afrin Harekatı dost ve kardeş Azerbaycan’da bütün halkı tarafından kuvvetle destekleniyor. Karabağ meselesi, Azerbaycan’ın haklı bir meselesi. Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’si, Karabağ işgal edilmiştir. 1 milyon göçmeni var. Bu sorunun çözülmesi için uluslararası düzeyde her türlü etkinlikte Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır. Soykırım bir insanlık suçudur. Azerbaycan’da bir etnik temizlik yapılmıştır. Bunu yapan Ermenistan mutlaka karşılığını görmelidir. Geç kalabilir ama mutlaka ama Azerbaycan’ın bu haklı davası eninde sonunda çözüme ulaşacaktır. Bu konu BM, AGİT, Minsk Grubu, her türlü bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda da Azerbaycan’ın haklı olduğunu bilinmektedir. Burada teröristlerin yerleşiyor olması ve ya başka bir hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan’a buradan başka bir tehdit olursa veya Türkiye’ye buradan bir terör tehdidi olursa karşılığı mutlaka verilecektir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Forum kapsamında bir sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirecek, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları ile bir araya gelecek.  busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımErmenistanTÜRKİYE
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