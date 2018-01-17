TÜRKİYE'DE 890 BİN ÇOCUK... 

“Türkiye’de 890 bin çocuk işçi var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılını çocuk işçiliği ile mücadele yılı olarak ilan ettiği açıklamasının ardından çalışmalar başlayarak küçük işletmelere yönelik yapılabilecek faaliyetleri değerlendirdiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuk İşçiliği ülkemizde en hassas konulardan bir tanesidir. Çalışan çocukların okula devamsızlığının takibi için, milli eğitim müdürlükleri bünyesinde birimler oluşturulacak. Çocuk işçiliği ihbarlarında 155 polis ve 156 jandarma imdat hattının kullanılması konusunda kamuoyu bilgilendirilecek. Okul yöneticilerinin çalışan çocukların ailelerine ulaşmaları için alternatif yöntemler (ev-çadır ziyaretleri) oluşturulacak. Konunun çözümü için Bakanlığın bu ve bunun gibi çalışmaları bulunmakta fakat hedef kitleye ulaşabilmek ve sahaya inebilmek için teşkilatımızın desteğine ihtiyaç vardır. Biz de çocuk işçiliği ile mücadele hakkında farkındalığı artırmak ve mesleki eğitimi teşvik etmek adına UNICEF işbirliğinde çocuk işçiliği ile mücadele programı hazırladık” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de çocuk işçiliğine yönelik en güncel verilerin 2012 TÜİK Çocuk İşgücü anketi olduğunu belirten Palandöken, “Veriler incelediğinde ortaya çıkan tabloda, Türkiye’de 6-17 yaş grubunda toplam 890 bin çocuk işçi bulunuyor. Çalışan çocukların 292 bini 6-14 yaş grubunda bulunurken; çocukların yüzde 44,7’si tarım, yüzde 24’ü ise sanayi alanında çalışıyor. TESK’in çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir birikimi ve çocuk işçiliği ile mücadelede işlevsel kılabileceği bir yapı olan İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) sistemi var. İş yeri temelli öz-denetim ve rehberlik sistemi olan İDDG’lerin güçlendirilmesi, KOBİ’lerde çocuk işçiliği konusunda işveren bilgi ve farkındalığının artırılması ve çıraklık sisteminin işveren ve öğrenci ayağının desteklenmesi TESK-UNICEF iş birliğinin temel noktalarıdır” diye konuştu.



“10 ilde çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz”

TESK ve UNICEF arasındaki işbirliğinin temel amacı; çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Söz konusu çalışma planı ile Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Hatay, Mersin, Adana, Ordu illerinde işverenlerin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi, işyeri temelli mekanizmalar vasıtasıyla çocuk işçilerin izlenmesi, çocuk işçilerin ve ailelerinin sosyal koruma sistemine yönlendirilmesi, çocuk işçiliği riski taşıyan çocukların çıraklık sistemi de dâhil olmak üzere mesleki ve teknik eğitim veren çeşitli programlara yönlendirilmesi ve çıraklık yapan çocukların işyeri koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Sağlıkları, eğitimleri ve kıymetli çocukluk dönemlerini koruyarak meslek edinmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için teşkilat olarak elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

