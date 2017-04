11. Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na kıatılmak için Malatya'ya gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik bir otelde düzenlediği basın toplantısında koyun ve keçi yetiştiricilerinin öneminden bahsetti. Genel Başkan Çelik, "Ülkemizin milli meselesi haline gelen koyun keçi yetiştiriciliği noktasında Malatya’daki basın mensuplarının konuya bu kadar alakadar olması benim son derece mutlu etmiştir. Ülkemizde son dönemde artan nüfus artışı ve bunun yanında kırmızı et açığı her geçen gün artıyor. Bu kırmızı et açığının kapatılması için ancak küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesiyle olur. Bunun tek yolu budur. Ayrıca küçükbaş hayvancılık sektöründe de gerek zengin çayır ve mera alanlarımızla, gerek coğrafi konum itibari ile Avrupa’yla rekabet eder bir potansiyele sahibiz. Hükümet küçükbaş hayvancılığı önemsiyor, destekliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız sorunlarla ilgileniyor ve çözüm için destekler veriyor. Bizim bir takım sorunlarımız var, bunların başında küpe affı yani zamanında hayvanını kayıt altına almayan, küpelemeyen yetiştiricilerimiz ciddi bir ceza ile karşı karşıyaydı. Bu ceza ise 6 trilyon rakamına çıkmıştı. Yetiştiriciler hayvanları kayıt altına alamıyordu. Bundan dolayı Türkiye’de yüzde 30 oranının hayvanımız kayıt dışıydı. Kayıt dışı olmakla beraber desteklemelerden yararlanamamaktaydı. Biz bu konuyu bakanımıza arz ettik ve jet hızıyla bu konuyu çözdü. Bakanlar kurulundan geçirdi ve küpe af yasası uygulamadadır. Son ana kadar hayvanlarımız küpelenip kayıt altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Koyun ve keçide desteklemelerden yararlanmak için fırsatı kaçıranlara tekrar fırsat tanındığını dile getiren Genel Başkan Çelik, “Desteklenecek koyun-keçi var ise bu desteklerden yararlanacak. 25.11.2016 tarihine kadar müracaatın yapamayan, şehir dışında olan veya bu süreyi duymayıp mağdur olan yetiştiricilerimizin olduğunu zaman zaman bize taleplerin geldiğini sistemin yeniden açılıp destekleme müracaatların yapılması gerekiyordu. Bu müracaatların belli bir süresi vardır, o süre içinde desteklemelerden yararlanmak için yetiştirici bizzat birliğe müracaat etmesi gerekiyordu. Ve bu fırsatı kaçıranlar vardı. Konuyu Bakanımıza arz ettik. Bakanımızın sistemin tekrar açılması talimatı vermeden desteklerin kabul görmesi mümkün görünmüyordu. Bakanımız bu konuda da yetiştiricilerimize bir jest yaptı, 73 ilimizde 4 bin işletmemiz yarım milyon civarında lirayla kayıt altına alındı” şeklinde konuştu.

Koyun ve keçilerin küpeleme işinin birliklere verildiğini söyleyen Genel Başkan Çelik, “Koyun keçi dediğimizde ıslah konusu akla geliyor. Koyun keçi birliğinin de ıslah yapması gerekiyor. Fakat geçen bu 11 yılda bu yetki bize verilmemişti. Biz merkez birliği olarak bakanımızdan talep ettik. Soy kütüğü tutma yetkisi merkezimize verildi. Dolayısıyla 11 yıllık hayalimiz de gerçekleşmiş oldu. Hem insan hem hayvan sağlığı her şeyden önemli, il ve ilçe müdürlükleri hem aşı yapıyor, hem küpe ve küpeleme işi yapıyor. Tabi bunu yetiştiremiyor ve özellikle hayvan hastalıklarıyla ilgili olarak yetersiz kalıyor. Bunu bakanıma küpe ve küpeleme işlemi birliklerin asli görevidir, birliklerin kendi işini yapmaları lazım dedik. Sorunların bu şekilde çözülmesi devam ederse, devrim niteliğinde küçükbaş hayvancılık sektörü can bulacaktır"şeklinde konuştu.



"79 milyon nüfusumuz var ama 44 milyon hayvanımız var"

Çelik, koyun ve keçinin milli mesele olduğunu vurgulayarak, "Koyun ve keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber bu ülkenin de sigortasıdır. Ekonomi anlamında da çok önemli bir lokomotiftir. Katma değer sağlayan ve ekonomiye katkı sağlayan önemli bir sektördür. Hele kırsaldaki köylerinde kalan insanların köylerinde kalması için, köyden kente göçlerin önlenmesi için önemli bir sektördür. Küçük işletmeleri desteklememiz lazım, bizim 79 milyon nüfusumuz var ama 44 milyon hayvanımız var. İstiyoruz ki en az her bir insanın koyunu keçisi olsun yani 79 milyona bu sayıyı çıkarmamız lazım. Bunu 79 milyona çıkarmak için, özellikle kuzu kesimini önlememiz lazım. Hele anaç olacak dişi kuzuların bir yıl olsa onların kesimini önlememiz lazım. Bu ekonomimiz için çok önemli bir kayıptır. Kuzu kesimlerini mutlak surette önlememiz lazım. Bu konuda yetki sadece bize veya bakanlığa düşmüyor, belediyelerin bu konuda ne yaptıklarına da bakmak lazım. Bu konuda belediyelerin de yetiştiricileri desteklemesi lazım” dedi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği İl Başkanı İhsan Akın ise “TÜDKEB Genel Başkanımız Türkiye geneli bütün illerimizde küçükbaş hayvancılıkla ilgili özellikle gölgedeki gerek destek ve projelerle alakalı, gerekse sorunlarla ilgili yapılacaklarla alakalı çalışmalar yapıyor. Üç gün önce Urfa’daydı, bir gün önce Bolu’daydı, Bugün de Malatya’ya da kendisi biz bütün Türkiye Koyun keçi yetiştiricilerinin Genel Başkanlığını yapmasından çok memnunuz. Biz de yol arkadaşıyız ve birlikte çalışıyoruz. Genel Başkanımızın yetiştiricilerle birebir ilgilenmesi ve sektörle alakalı yaptıklarından memnunuz” diye konuştu.

İHA