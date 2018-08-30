Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında bundan 96 yıl önce, 30 Ağustos’ta dönemin tüm güçlü devletlerine karşı yokluk ve kısıtlı imkanlar içinde verilen mücadelenin zaferle taçlandığını ifade etti.

30 Ağustos’un, emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı günün adı olduğunu kaydeden Ağbaba, “Anadolu halkı müthiş bir azim ve kararlılıkla bağımsızlığını kazanmış, ülkesinin bütünlüğünü korumuştur. 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos'ta sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi sadece bağımsızlığımız için değil aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilanı ve kazanımlarımız için de önem taşımaktadır” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Cumhuriyete ve demokrasiye giden yolun başlangıcı olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Milletimizi bölmek isteyenlere, demokratik cumhuriyetin kazanımlarını geriletmeye çalışanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan başta büyük zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi de minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com