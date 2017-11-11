11 Kasım 2017 Cumartesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni payidar kılmak…

Vali Ali Kaban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79’uncu yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Vali Kaban mesajında, “Temelini atmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni payidar kılmak için Onun azmi, cesareti ve kararlılığı herkese örnek olacaktır” dedi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:17
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni payidar kılmak…

  Vali Kaban, mesajında, “Kutlu vatan topraklarında bir güneş gibi parlayan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, hiç şüphesiz Atatürk’ün azmi, kararlılığı ve milletine olan inancı sayesinde ülkemizin üzerine çöreklenen karanlığı aydınlatmıştır. Atatürk, sahip olduğu mücadele ruhuyla milletimizin makûs talihini değiştirmiş, yediden yetmişe milletimizin bütün dinamiklerine de aşıladığı bu ruhla sadece aziz milletimiz için değil, bütün mazlum milletler için timsal-i cesaret bir lider olmuştur. Temelini atmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni payidar kılmak için Onun azmi, cesareti ve kararlılığı herkese örnek olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin istikrar ve güven içinde büyümesi ve Cumhuriyetin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmak her vatandaşımızın öncelikli vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının sene-i devriyesinde Aziz Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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