Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair yorumlarda bulunan Ağbaba, referandum sürecinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ağbaba, “Referandum sürecinde yoğun bir şekilde ‘hayır’ı anlattık. Bunun bir parti meselesi olmadığını, memleket meselesi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda bir partiyi, bir kişiyi seçmeyeceğiz, önümüzdeki dönem ülkenin nasıl yönetileceğini seçeceğiz. Bununla ilgili Malatyalıları aydınlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin birliği, bekası, bütünlüğü için ‘hayır’ı anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“DAĞ KADAR FARK VAR”

Malatya’nın referanduma yaklaşımı hakkındaki yorumlarını da söyleyen Ağbaba, “Malatya’da geçmiş referandumlara göre bu referandumdaki hava çok daha olumlu görünüyor. Çalışmalarda çok gerginlik yok. Ama sizin de gördüğünüz gibi ‘evet’ ve ‘hayır’ arasında bütçe anlamında dağ kadar fark var. Yerel yönetimlerin bütün olanaklarını ‘evet’i anlatanlar kullanıyor. Malatya’da çarşıya çıkın, insan üzülüyor; bu kadar israf günah, ayıp” sözlerine yer verdi.

“TBMM’NİN RUHU YOK EDİLİYOR”

Referandumda neden “Hayır” denilmesi gerektiğini anlatan Milletvekili Ağbaba, “Evet’i anlatanlar ‘devlet için, millet için ‘evet’ diyorlar. Neden ‘devlet için, millet için ‘evet’? Bir açıklaması yok. ‘Köprü yaptık, yol yaptık, tünel yaptık’ diyorlar, bunun oynanacağı yer 16 Nisan değil, bunu genel seçimlerde oynayacaksınız. Biz neden ‘hayır’ diyoruz; birkaç gerekçemiz var. Bunlardan birisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kolunun, kanadının kırılması. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tabiri caizse kapısına kilit vurulmasıdır. Bütün yetkilerinin elinden alınmasıdır. Nedir bu yetkiler? Bütçe yapma yetkisi, kanun yapma tekeli, bakanların Meclisten çıkması. Bu 3 hak da yok ediliyor. Bütün dünyada bütçe yapma hakkı Meclisindir. Eğer bütçeyi Meclis yapamıyorsa o parlamento, parlamento değildir. Bütçe yapma hakkı nedir? Bütçe sizin ödemiş olduğunuz vergilerin nereye harcanacağının karar verilmesidir. Ayrıca Plan, Bütçe Komisyonu da bakanları denetim görevi yapar. Bakanlara sorular sorar. ‘Nereye para harcadın?’, didik didik edilir. Ayrıca bir sonraki yılın bütçesini yaparsın. Bütçeyi burada kim yapacak, seçilmişler değil atanmışlar yapacak. Dolayısıyla bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanının, ruhunun yok edilmesi olarak görüyoruz. Bu bütçe konuşmaları tarihe karışacak. Kanunun yapma tekeli Cumhurbaşkanı kararıyla bize aktarılıyor, bu çok tehlikeli” ifadelerinde bulundu.

“ATANMIŞLAR CUMHURİYETİ”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin sözlerini eleştiren Ağbaba, “Türkiye, Çin gibi özerk ve federatif bir yapıyla yönetilebilir’ dedi. Türkiye’nin federasyon olmasını istiyorsanız, özerk yapılarla yönetilmesini istiyorsanız ‘evet’ verin diyoruz biz. Bu yetkiyi alan birisi Türkiye’de farklı özerk ve federasyon yapılar oluşturmaya hak kazanıyor. Bakanlık kurup, kapatabiliyor. İl vilayetini iptal ettim, Malatya’yı Elazığ’a bağladım diyebiliyor. Bir sürü yetkisi var. Buna da karşıyız. Ayrıca Meclisin denetim yetkisini tamamen ortadan kaldırıyor. Türkiye’yi seçilmişler değil, atanmışlar yönetiyor. Bana deseniz ki, bu sistemi iki cümleyle özetle. Ben derim ki; tek adam sistemi olacak ve Türkiye atanmışlar cumhuriyeti olacak. Milletvekilinin bütçe yapma hakkı yok, kanun yapma yetkisi yok. Bakanlar kendi içerisinden çıkmıyor. Millet bakan seçmeyecek, devletin görevi tamamen ortadan kalkıyor. Bakana gen soru, sözlü soru yok. Geriye kalan salla başı, al maaşı! Bakan atanıyor, başkan yardımcısı atanıyor, yüksek bürokrasi atanıyor. İl müdürleri, kaymakamlar, yüksek yargı atanıyor. Parti başkanlarını, il başkanlarını, belediye meclis üyelerini, milletvekillerini tek bir kişi atıyor. Türkiye tamamen atanmış bir ülkeye dönüyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Denetlenemeyen bir ülkeye dönüştürülüyor. Bu kadar yetki verilirse, Türkiye parçalanır diyoruz” sözlerine yer verdi.

“BEDELİNİ FAKİR FUKARANIN ÇOCUKLARI ÖDEDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sözlerinim devamında özetle şunları kaydetti:

“Bu bir parti meselesi değildir. Burada yanlış bir seçim yaparsak Türkiye felakete sürüklenir. Biz vatandaşlar olarak hiç yanlış yaptık mı? En yakın yanlışımız 2010 referandumu. O referandumda ‘evet’ verdik hep beraber. Düşman askerlerinin savaşta yapamadığını biz sandıkta yaptık. ‘Evet’ oyu ile yargının yapısı değişti. O değişen yargı Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatanına, bayrağına, ülkesine bağlı subayları, generalleri cezaevlerine attı. Ülkenin Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri olarak cezaevine alındı. 2012 yılında ‘İmralı’da görüşme yapacağız’ dediler. Biz, legal olmayan örgütle aynı masaya oturmayın dedik, oturuldu. Bedelini kim ödedi? Fakir fukaranın çocukları ödedi. Sıvasız, pencerenin evlerin çocukları ödedi. Bir şey daha söyleyeceğim; Fırat Kalkanı ile ne için gittik sınıra? Esed’i devirmek için gittik. Devirdik mi? Lafını bile edemedik. YPG, PYD, IŞİD’i bitirecektik. İyice güçlendiler. Şimdi Rus generaller YPG amblemi ile dolaşıyorlar. Ne oldu sonuçta? 71 evladımız şehit oldu. Ayrıca bu referandum bir tane şehrin işgal edilmesine yol açtı. Kerkük’e Barzani’nin bayrakları asıldı. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne rağmen Kerkük’e kimse bayrak asamaz.”

Ağbaba son olarak, “Burada en çok ihtiyacımız olan şey, huzur, barış, kardeşlik… herkesin mutlaka sandık başına gitmesi lazım. Türkiye’nin yetkilerini tanımadıkları bir adama vermesinler. Yönünü binmedikleri bir trene binmesinler diyoruz” dedi.



















TÜRKAN YILDIZ