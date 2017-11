İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu dün gerçekleştirildi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 gün devam edecek sempozyuma İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızlay, Sempozyum Onursal Başkanı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Karahan, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yurt içinden ve yurtdışında katılımcılar, öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından ardından program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayesinde ilan edilen 2017 Türk Yılı dolayısıyla Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan belgesel gösterimiyle devam etti.

Açılış konuşmasında ilk konuşmayı Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlhan Erdem yaptı. Doç. Dr. Erdem, millet olarak tarihe, kültüre, değerlere bağlılıklarının her daim güzel Türkçeye olan sevgileri ölçüsünde olacağını belirtti.

KULAÇ ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Doç. Dr. Erdem, “Kelimelerin kelimelere değerek hayat bulduğu dil evreninde, bir diğer insana ulaşmanın, insana dokunmanın en güzel yolu da aynı dili konuşmak, aynı perspektifte hayata bakmaktır. Bugün dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alan Türkçenin değeri ve dil dünyası olarak genişliği şüphesiz çok büyüktür. Bu büyük ve tertemiz dil denizinde, Türkçemizi daha ileriye götürmek gayretiyle kulaç atmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi.

Sempozyum Onursal Başkanı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, çok mutlu odluğunu dile getirerek, “Çok mutluyum. Yaşım sizlerden küçüktür ama hakikaten mutluyum. Bu yıl 10'uncusu düzenleyecek olduğumuz, geçtiğimiz yıl bazı sebepler yüzünden yapmadık. IX Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunu Malatya gibi bizim en büyük, en güzel, en mükemmel şehirlerimizden birisinde yapılıyor olması bize onur vermiştir. Sayın rektörümüze bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu bildiğiniz gibi 2250 evvelinden tespit ettiğimiz Bazı belgelerle Türkçenin varlığını ama bir bilim dili olan Türkçenin 5 bin yıl evveline kadar gittiğini görüyoruz. Ben bir Türkçe Aşığıyım. Türkçenin cennet dili olduğunu bilen veya cennet dili olduğunu kabul eden birisiyim. Öyle bir dil ki bu dille nereye giderseniz gidin, dünyanın dört bir köşesinde, her yerde Türkçeyi konuşabilirsiniz. Türkçe bambaşka bir dildir. Türkçeye sahip çıkın” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, dilin milleti bir birine kenetleyen en büyük güç olduğunu ifade ederek, dilini yitiren ulusların, millet olma bilinçlerini yitirmeye mahkûm olduklarını dile getirdi.

HER MİLLET İMPARATORLUK KURAMAZ

“Dili olmayanın milleti de yoktur. Dil bozulduğunda, o milletin dağılması kaçınılmazdır” diyen Prof. Dr. Kızılay, “Nihat Sami Banarlı’nın ifadesi ile ‘Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz.’ Türk milleti olarak bin yılları aşan bir devlet geleneğinden söz edebiliyorsak bunu köklü ve kadim bir dil olan Türkçemize borçluyuz. Kültürlere ve medeniyetlere saldırılar ilk önce dile saldırı ile başlar, dil korunamadığında diğer bütün değerleri korumak güçleşir. Günümüz dünyasında işgaller artık kültür emperyalizmi ile yapılmaktadır. Yayılmacı anlayışla çalışan milletler, diğer toplumlara kendi dillerinin ve kültürlerinin değerlerini aşılamaktadırlar. Bu noktada özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi Türkçemiz konusunda bilinçlendirmemiz büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

DİL KUSURLU İSE…

Dil kusurlu ise sözcüklerin düşünceyi iyi ifade edemeyeceğini belirten Prof. Dr. Kızılay, şunları kaydetti:

“Hem millet olarak kendi içimizdeki problemleri çözebilmemiz hem de uluslararası arenada güçlü bir devlet olduğumuzu gösterebilmemiz, öncelikle dilimizi doğru şekilde kullanabilmekten geçmektedir. Çinli bilge Konfüçyüs’e bir ülkenin yönetimini ele alsaydın ilk olarak ne yapardın diye soruyorlar. O da oldukça manidar bir cevap vererek ‘İlk önce dilini gözden geçirirdim’ diyor. ‘Çünkü dil kusurlu ise sözcükler düşünceyi iyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilemezse görevler ve hizmetler gereği gibi yapılamaz. Âdet, kural ve kültür bozulur; adalet yanlış yollara sapar. Adalet yoldan çıkarsa halk ne yapacağını bilemez. İşte bu yüzden hiçbir şey dil kadar önemli değildir’ diyor. Dil durağan bir yapıya sahip değildir. Kültürün bir parçası olan dilin değişen dünya şartlarından etkilenmesi doğaldır. Önemli olan dildeki yeniliklerin ve değişimlerin dilin kurallarına uygun şekilde yapılmasıdır. Zengin bir söz varlığına sahip Türkçemiz konuşma, edebiyat ve bilim dili için yeteri kadar sözcüğe sahiptir. 600 bini aşan söz varlığına sahip Türkçemizin fakir bir dil olduğu iddiasında bulunanların iyi niyetinden şüphe etmek gerekir. Çocuklarımıza kendi dilleri ile düşünmeyi ve üretmeyi öğretmemiz gerekmektedir. Bilimde, sanatta, edebiyatta kendi kavramlarımızla konuşmaya ve anlaşmaya ihtiyacımız var.”

VERİMLİ BİR PROGRAM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Sempozyumun 3 gün devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, “Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir, insanı aydınlatan dilin kıymetini bil! Öğüdünü veren Yusuf Has Hacip’in sözleri ile hepinizi yeniden selamlıyor, verimli bir program olmasını temenni ediyorum. İşte bu düşüncelerle yola çıktığımız IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu ile Türkçenin eğitim-öğretimine, gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarının bir araya gelerek akademik çalışmaların paylaşılacağı bir ortam amaçladık. 2-3-4 Kasım olarak 3 gün sürecek 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda; dil becerileri ve dil bilgisi İğretimi, iki dillilik ve iki kültürlülük, Türk soylulara Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe öğretimi ve çocuk edebiyatı, dil bilimi, dil politikaları, Türkiye Türkçesi ve ağızları, Çağdaş Türk lehçeleri, tarihi Türk lehçeleri, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türk dili tarihi, söz varlığı gibi dilimizin bütün çalışma alanlarını kapsayan konu başlıkları belirledik” diye konuştu.

