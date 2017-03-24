24 Mart 2017 Cuma

“Türk tarihinde bir destandır”

Kuluncak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için program düzenledi.

24 Mart 2017 Cuma 10:52
“Türk tarihinde bir destandır”

Kaymakamlık tarafından düzenlenen yemeğe Kaymakam Tolga Özdemir, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bahar ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

TÜRK BAYRAĞI ARMAĞAN ETTİ
  Kaymakam Tolga Özdemir, şehit aileleri ve gazilere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı armağan etti. Yemek programının ardından konuşan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, şehit ve gazilerin toplumda her zaman baş üstünde tutulduğunu söyledi. Başkan Boyraz konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılını kutluyoruz. Şanlı tarihimizden biridir Çanakkale. Çanakkale kahramanlarını yeniden hatırlamamız, bu büyük ve şanlı destanı hatırlamamız çok kıymetli ve çok değerli. Çünkü onlar bu toprakları bizlere vermek için canlarını verdiler.”

“RAHMETLE ANIYORUM”
  Kuluncak Kaymakamı Tolga Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılını kutladığımız şu günlerde bu ülkeye canlarını veren şehitlerimiz ve kanlarını döken gazilerimiz için bu anlamlı günde bu yemeği yapmayı özellikle tercih ettim. Bu anlamlı gün dolayısıyla, şahsım ve tüm Kuluncak ilçesi halkı adına, asil kanlarını vatan uğruna akıtan şehitlerimizi rahmetle anar, şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli yakınlarına ve kahraman gazilerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK
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