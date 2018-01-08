08 Ocak 2018 Pazartesi

Türk Sanat Müziği Korosu dinleyicileri mest etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ‘Baharı Beklerken’ adlı bir sanat müziği konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun verdiği konser, dinleyicileri mest etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:06
Türk Sanat Müziği Korosu dinleyicileri mest etti

  Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda düzenlenen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, daire başkanları, şube müdürleri, kurum-kuruluş temsilcileri ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Şef Yusuf Seval’in yönetiminde sevilen sanat müziği eserlerini icra eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, büyük ilgi gördü.

BAŞKAN ÇAKIR 2 YIL ÖNCE TALİMAT VERMİŞTİ
  Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır, yaklaşık 2 yıl önce Türk Müziği Konservatuvarı kurulması için talimat vermişti. Ne kadar isabetli bir talimat olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Müzik çalışmaları bir fidandı, dallandı budaklandı bir çınar oldu. Koroda sanatçı hocalarımızın yanı sıra kursiyerlerimiz var, konservatuvar öğrencilerimiz var. Sanat musikisi inceliğini, zarafetini, olgunluğunu çok güzel yansıttılar. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız hemen hemen her alanda faaliyetler yürütüyor; müzik alanında da tasavvuftan halk müziğine kadar her alanda icralar yapıyor. Ve salonlarımız tıklım tıklım dolu. Bu, Malatya insanının da zarafetini, kadirşinaslığını ve sanatseverliğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Turan, buraya kadar teşrif eden tüm hemşerilere sevgi ve muhabbetlerini sundu ve Şef Yusuf Seval’e çiçek takdim etti.

HABER MERKEZİ
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