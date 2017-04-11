Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dün Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törene, Malatya Vali Yardımcısı Mithat Alan, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Meslek Eğitim Müdür Vekili Mehmet Özdemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Sıddık Selçuk, İl Jandarma Komutan Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Şube müdürleri, STK temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende bir konuşma yapan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ülkenin huzuru ve güvenliği, dirlik ve düzeni, birlik ve beraberliği için canını bile vermekten çekinmeyen Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıl dönümünde teşkilat mensuplarıyla birlikte büyük önder Atatürk’ün manevi huzurunda olduklarını söyledi.

ŞÜPHENİZ OLMASIN

Sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Dr. Urhal, “Bizler; Emniyet Teşkilatı olarak, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda, sorumlu olduğumuz görevi idrak ederek, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşaması için çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmekten mutluluk duymaktayız. Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkımızın can ve mal emniyetini temin etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden, teslim aldığımız, bu kutsal görev bayrağını, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüksek görev şuuruyla, her şart ve zorlukta bile, yılmadan, yorulmadan daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağımızdan şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

RUHUN ŞAD OLSUN

Dr. Urhal, sözlerine şöyle devam etti:

“Aziz Atam, Devletimizin ve milletimizin güvenliği için göstermiş olduğumuz cansiperane çalışmalarımız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan gününde, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek her türlü şer odakları ve terör örgütlerine karşı kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.”



















MUTLU SARIGÜL