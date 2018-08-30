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Türk milletinin kaderini değiştiren bayram

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. MHP'li Fendoğlu mesajında, Türk milletinin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın onur ve sevinci içerisinde olduğunu belirtti.

Türk milletinin kaderini değiştiren bayram

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. MHP'li Fendoğlu mesajında, Türk milletinin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın onur ve sevinci içerisinde olduğunu belirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:23
Türk milletinin kaderini değiştiren bayram

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mesajının devamında şunları söyledi:

“Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda daha da belirginleşen yüce inanç ve milli şuuru, her zaman canlı kalacak ve gençliğe rehber olmaya devam edecektir. Bu büyük zaferi kazanan Şanlı Ecdad'ın mirasçısı olarak bizler, demokrasimizi daha da fazla geliştirmek, insan hak ve özgürlüklerini korumak, ekonomimizi güçlendirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, bilim, kültür ve sanatta dünyaya örnek bir ülke olabilmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Farklılıklarımız, birliğimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. En büyük gücümüz olan çalışkanlık, birlik ve beraberliğe daima ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız."

“30 AĞUSTOS ZAFERİ VE TAARRUZ RUHUDUR”

Kurtuluş Savaşı’nın milli duruşun ta kendisi olduğunu kaydeden MHP'li Fendoğlu, "Türk milleti tarih boyunca nice zorluğu, nice musibet ve melaneti aşmayı bilmiştir. Gerekirse aynısı heyecan ve kararlılıkla tekrarlanabilecektir. Bu nedenle, bugünkü acıklı ve yürek yaralayıcı ülke tablosundan dolayı hiçbir art niyetli çevre, hiçbir bedbaht ham ve boş hayale kapılmamalı, Türkiye'nin tükenişine şahit olacaklarını düşünmemelidirler. Her gün şehit versek de, her gün terörün hain ve rezil yüzüyle karşılaşsak da, umutsuzluğun koyu sisi gelecekle ilgili parlak düşlerimizin önüne geçemeyecek, insanımızın birbirine düşmanca muamelesine ortam açamayacaktır. Türkiye içinde kıvrandığımız ve gittikçe kemikleşen puslu günleri mutlaka aşacaktır. Türk milleti bugünkü stratejik çalkantıyı, keskin inişi, tuzak ve komplo bezirgânlarının eş zamanlı devreye koydukları imha senaryosunu eninde sonunda rafa kaldıracaktır. Unutulmasın ki; varlığımızın güvencesi 30 Ağustos Zaferi ve taarruz ruhudur. Ve bu ruh hala içten içe kaynamakta, açığa çıkmak için uygun zamanı beklemektedir. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, ebediyete irtihal etmiş kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Zafer Bayramı
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