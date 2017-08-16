Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sri Lanka’nın Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Senasınghe ve beraberindeki heyetiyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, iki ülke arasında yakın iş birliğinin tesisine yönelik çalışmalardan dolayı memnun olduğunu söyledi.

GAYRETLERİNİZİ DESTEKLİYORUZ

İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi açısından karşılıklı yatırımların arttırılmasının faydalı olacağına işaret eden Tüfenkci, "Biliyorum ki sizlerin de yatırımların teşvik edilerek arttırılması yönünde önemli çalışmalarınız mevcut. Sri Lanka yatırım bölgeleri ve çalışmaları ile birçok sektörde uluslararası markaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu konudaki gayretlerinizi destekliyor ve önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması (KİYA) metninin imzalanmasının iki ülke için de faydalı olacağını söyleyen Tüfenkci, "Bu metnin imzalanması ile birlikte; güvenli ve hızlı bilgi paylaşımını kolaylaştırmaya yönelik olarak Gümrük İdareleri arasında iletişim kanallarının tesis edilmesini ve bu kanalların açık tutulmasını; Gümrük İdareleri arasında etkin bir koordinasyon imkanının sağlanmasını ve kolaylaştırılmasını amaçlamaktayız. Söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakere sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının iki ülke gümrük idareleri arasındaki işbirliği ortamının geliştirilmesi açısından faydalı olacağı kanaatindeyim" açıklamasında bulundu.



İŞBİRLİĞİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

15 Temmuz ve terörün uluslararası boyutuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"250 kişinin ölümüne ve 2 bin 193 kişinin yaralanmasına neden olan darbe girişimi bir bütün olarak çeşitli sosyal çevre ve siyasi görüşe mensup Türk halkı tarafından önlenmiştir. Terörizm günümüzde uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturmaktadır. Bir terör örgütünün alternatifi hiçbir şekilde başka bir terör örgüt olamaz. FETÖ sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin ulusal istikrarı ve güvenlikleri bakımından da tehdittir. FETÖ ile mücadelemizde iş birliğiniz bizim için çok önemlidir."



ÇAY ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Sri Lanka’nın Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Senasinghe ise son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaları yakından izlediklerini ve takdir ettiklerini ifade etti.

Türkiye-Sri Lanka Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Anlaşması taslak metninin önemini vurgulayan Senasinghe, "Metine ilişkin görüşümüzü en kısa sürede ileteceğiz. Söz konusu anlaşmanın Dışişleri Bakanımızın kasım ayında Türkiye’ye yapacağı ziyarette imzalanmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Özellikle ülkelerimiz açısından önemli olan çay alanında iş birliği yapabileceğimizi düşünüyoruz" diyen Senasinghe, Türk çayı ile Sri Lanka çayını harmanlayarak yüksek kalitedeki bu yeni çayın önemli pazarlara ulaştırabileceğini sözlerine ekledi.

Türk yatırımcıların Sri Lanka’ya gelmesini beklediklerini de ifade eden Bakan Senasinghe, "İki ülke arasında tersaneler ve gemi yapımı, mücevherat, değerli madenler, inşaat, endüstri ve sanayi bölgeleri konusunda çalışmalarımız olabilir bu konuda Türkiye’nin katkılarının önemli olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İHA