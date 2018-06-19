Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94440
ALTIN
193.572
DOLAR
4.7328
STERLİN
6.2224
EURO
5.4746

Türk askeri Münbiç'te

Münbiç konusunda ABD ile varılan yol haritası uyarınca Türk askeri birlikleri Halep’in doğusunda bulunan Münbiç’e girdi.

Türk askeri Münbiç'te

Münbiç konusunda ABD ile varılan yol haritası uyarınca Türk askeri birlikleri Halep’in doğusunda bulunan Münbiç’e girdi.

19 Haziran 2018 Salı 11:43
Türk askeri Münbiç'te

Özgür Suriye Ordusu Askeri Konseyi Komutanı General Adnan Ebu Faysal, anlaşma gereğince ilk etapta ortak devriye görevlerinin başladığının bildirildiğini söyledi.

Ankara ve Washington, bu ay başında, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu tarafından açıklanmıştı. İkinci etapta 13 Haziran’da Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yapılan anlaşma gereğince istihbarat personelinin şehri 45 gün için gözlem altında tutacağını belirtti.

Üçüncü etap ile 60 gün içinde mahalli yönetimin kurulacağı öngörüldü. Nüfusun etnik yapısına göre oluşturulacak mahalli ve askeri konseyin şehre güvenlik ve diğer hizmetleri sunmaya başlayacağı kaydedildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MünbiçTürk Askeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat'tan esnaflara ziyaret
Polat'tan esnaflara ziyaret
Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi
Kredi kullanılması için Başkan Polat'a yetki verildi
Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı
Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim