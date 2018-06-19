Türk askeri Münbiç'te

Özgür Suriye Ordusu Askeri Konseyi Komutanı General Adnan Ebu Faysal, anlaşma gereğince ilk etapta ortak devriye görevlerinin başladığının bildirildiğini söyledi.

Ankara ve Washington, bu ay başında, Münbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu tarafından açıklanmıştı. İkinci etapta 13 Haziran’da Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yapılan anlaşma gereğince istihbarat personelinin şehri 45 gün için gözlem altında tutacağını belirtti.

Üçüncü etap ile 60 gün içinde mahalli yönetimin kurulacağı öngörüldü. Nüfusun etnik yapısına göre oluşturulacak mahalli ve askeri konseyin şehre güvenlik ve diğer hizmetleri sunmaya başlayacağı kaydedildi.

busabahmalatya.com