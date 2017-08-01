Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 442 milyon 643 bin dolarını kişisel harcamalar, 970 milyon 405 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 611 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 570 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 845 dolar oldu.



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,3 artarak 8 milyon 863 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 86,6’sını 7 milyon 675 bin 32 kişi ile yabancılar, yüzde 13,4’ünü ise 1 milyon 188 bin 359 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 8,2 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 386 milyon 362 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 125 milyon 951 bin dolarını kişisel, 260 milyon 411 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 artarak 2 milyon 294 bin 588 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 604 dolar olarak gerçekleşti.

HABER MERKEZİ