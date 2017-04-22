Bahar aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla birlikte Battalgazi ilçesini ziyarete gelen yerli turist sayısı da artmaya başladı. Bu anlamda turlar düzenleyerek, vatandaşları turistik yerleri gezdiren Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü rehberlerinden Yaşar Karataş, faaliyetleri hakkında BUSABAH’a bilgiler verdi.

Turistlerin sadece Malatya’dan değil Türkiye’nin çeşitli illerinden geldiğini ve turların düzenlendiğini ifade eden Karataş, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın önderliğinde restorasyonu yapılan Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekânların tamamına ziyaretlerin yapıldığını söyledi.

2010 YILINDAN BERİ YAPILIYOR

Tarihi mekanlara yoğun ilgi olduğunu dile getiren Karataş, “Battalgazi Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan sayesinde Battalgazi’de bulunan tarihi eserlerin restorasyonu tamamlanmasıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden 2010 yılından beri düzenli olarak Eskimalatya’ya tarihi gezi turları düzenlenmektedir. Restorasyonu devam etmekte olan birçok tarihi eserde kısa süre içerisinde Battalgazi ve bölge turizmine kazandırılacaktır. Tarihi mekanlara Malatya’da yoğun bir ilgi var. Malatya’da yaşayan ve Eskimalatya’yı daha önce gezip görmemiş vatandaşlarımızda tarihi eserlere büyük ilgi gösteriyor” dedi.

YABANCI TURİST DE GELİYOR

Turları ücretsiz düzenlediklerini ifade eden Karataş, “Battalgazi Belediyesi olarak düzenlendiğimiz tarihi turistik gezi turlarımız oluyor. Şu an günde 2 tur olmak üzere belediyemizin tur otobüsü ile Eskimalatya’ya ücretsiz sefer düzenleyerek vatandaşlarımızın tarihi yerleri görmelerini ve bilgilenmelerini sağlıyoruz. Öğrenci grupları, sivil vatandaşlar, kurum çalışanları gibi toplu halde gelen kafileler var. Buraya gelen turistlere rehberimizin eşliğinde tarihi Surları, Namazgah, Kanlı Kümbet, Kervansaray, Ulu Cami, Poyraz Konağı, Hasan Basri ve Sıddı Zeynep Türbesi, Arslantepe ve Battalgazi Belediyesi’nin son projesi olan Çınar Parkı’nı gezme fırsatı buluyorlar. Özellikle tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı ziyaretçilerimizden büyük ilgi görmekte. Kervan yolu olarak düzenlenen girişe yaptığımız kervanlar da insanlarımız hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyorlar. Günde yaklaşık bin 500 üzerinde yerli ve yabancı turist buraya ziyarete geliyor” söylemlerine yer verdi.

VATANDAŞLARI TALEP EDİLEN YERDEN ALIYORUZ

Tur otobüsleriyle yapılmak istenen gezilerin hiçbirisini geri çevirmediklerini söyleyen Karataş, “Kamu kurumları, özel kuruluşlar veya vakıflar bu kurumlardan belediyemize tur otobüslerimiz ile yapılmak istenen tarihi gezi turlarının hiç birini geri çevirmeyip, tamamen ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerimizi talep ettikleri yerden alıyoruz, tarihi yerleri gezdirip tanıttıktan sonra tekrar şehir merkezine bırakıyoruz. Bunu yaparken diğer yedek otobüsümüz ziyaret etmek isteyen diğer vatandaşlarımıza yine hizmet vermeye yani tur düzenleyemeye devam ediyor. Bize gelen dilekçeleri sıralayıp, değerlendiriyoruz. Aylık planlama yaparak hangi günler, hangi saatler müsaitse ona göre bir dilim belirleyip tekrar kendilerine dönüş yapıyoruz. Kış aylarının vermiş olduğu kısa süreli duraksama yaşanmış olsa da havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşamaya başladık. Şu an Mayıs ayını haftada 2 tur olmak üzere doldurmuş durumdayız” diye konuştu.

HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLİYORUZ

“Tarihi gezi turlarımız tecrübeli rehberler eşliğinde yapılıyor” diyen Kartaş, şunları kaydetti:

“Ziyaretçilere gittikleri yerlerde özellikle durup daha fazla bilgi almak istediklerinde otobüsümüz duruyor ve rehberlerimiz daha detaylı bir şekilde sunum gerçekleştiriyor. Hakikaten Battalgazi Belediyemizin vatandaşlarımıza sunmuş olduğu büyük bir hizmettir. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri, tarihi el işleri ve özellikle eski dönemde kullanılan ev eşyaları ve yöresel araçları ve gereçleri insanlarımıza tanıtmayı amaç olarak edindik. Battalgazi Belediyesi, kültürel anlamda hızlı ve emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah daha da güzel projeler yapmak için de daha çok çalışacağız. Vatandaşlarımız mutlaka tarihi eserlerin son şeklini görsünler.”









MUTLU SARIGÜL