Malatya için hayata geçirilen ve geçirilmesi düşünülen yatırımlarla ilgili konuşan İl Başkanı Kahtalı, eğitim, sağlık ve ulaşımda önemli hizmetleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni devlet üniversitesinin önemli yatırımlar arasında olduğunu kaydeden Kahtalı, “Önemli yatırımlarımız arasında devlet üniversitemiz var. Üniversite için YÖK ile görüşüldü. Bakanımızla, Genel Başkan Yardımcımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gittik görüştük. Bu konuda metin de hazırlandı. Adı da belli artık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kesinleşti. Bununla ilgili yer konusunda, doğuda bir üniversitemiz var, bir de batıda olması öngörülüyor. Bununla ilgili hep birlikte oturacağız, Malatya için en uygun nokta neresi ise oraya yapacağız inşallah ama muhtemelen doğuda var, batı da olabilir” dedi.

“MART AYINDA KAZMA VURMAYA BAŞLARLAR”

Kuzey Çevreyolu ile ilgili de bilgi veren Kahtalı, yüklenici firmanın şantiyesini kurduğunu kaydederek, “Kuzey Çevreyolu yıllardır önümüzde bir sorun olarak duruyor. 54 kilometre çok büyük bir yatırım. Bu yatırımla ilgili şantiye kuruldu artık. İhale süreci bitti, itiraz süreci geçti, toplulaştırma büyük bir oranda bitti, kamulaştırma netleşti. Allah nasip ederse bu büyük yatırımı da Malatyamıza kazandırarak, Malatyamızın açılımını gerçekleştirmiş olacağız. Bir ana arterimiz var, bu ana arterimizi de şehir içine dahil ederek, bu 16 ilin kullandığı çevreyolu yoğunluğunu da Kuzey Çevreyolu’na vereceğiz inşallah. Buraya da nasip olursa Mart ayında kazma vurmaya başlarlar” ifadelerini kullandı.

YAPILACAK HASTANE 200 YATAKLI OLARAK PLANLANDI

Kahtalı, sağlık yatırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, nasip olursa eski devlet hastanesinin olduğu alana yeni bir devlet hastanesi yapacağız. Yapmış olduğumuz, yeni devlet hastanesi olarak geçen hastanemizi eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürdük. Bu büyük bir kazanç oldu. Artık orada profesör ve doçent arkadaşlarımız da olacak ve daha kaliteli hizmet verecek. Geliri olarak da yıllık 17 milyon TL geliri vardır. Bu gelir otomatikman 23 milyona çıkacaktır. Daha son teknolojik cihazlar gelecektir. Eski devlet hastanesinin yerine yapılacak hastane 200 yataklı olarak planlandı ama biz bu kapasiteyi arttırmayı planlıyoruz. Geçenlerde sağlık bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, Türkiye genelinde yüzde 75.5 memnuniyet var. Malatya’da memnuniyet oranı yüzde 90’ın üzerinde. Çok büyük yollar aldık. Şimdi Allah nasip ederse onkoloji hastanemizin de parası hazırlandı. Kalkınma Bankasında hepsi onaylandı. Mimari proje de hazır. Nasip olursa onun da bu yıl içerisinde kazmasını vuracağız” diye konuştu.

İHA