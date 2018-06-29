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Turgut Özal Viyadüğü geçici olarak kapatılıyor

2011 yılında trafiğe açılan Turgut Özal Viyadüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak. 

Turgut Özal Viyadüğü geçici olarak kapatılıyor

2011 yılında trafiğe açılan Turgut Özal Viyadüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak. 

29 Haziran 2018 Cuma 18:41
Turgut Özal Viyadüğü geçici olarak kapatılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdür yardımcısı Behçet Kaçar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya’da bulunan Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz’da saat 17.00 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Çalışmaların 5 Temmuz günü saat 17.00’ye kadar süreceğinin belirtildiği açıklamada bu süre zarfında ise trafik akışının eski Malatya-Elazığ devlet yolu olan Beylerderesi yolundan sağlanacağı açıklandı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTurgut özal Viyadüğü
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