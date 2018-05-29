Turgut Özal Üniversitesinin rektörü belli oldu

Malatya'ya kazandırılan ve 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'ın adını taşıyacak olan ikinci üniversitenin rektörünün kim olacağı netlik kazandı. Rektör, İnönü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay oldu.

BAZI BÖLÜMLER EKLENECEK

Öte yandan İnönü Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi ile Su Ürünleri Fakültesi ve Battalgazi ve Yeşilyurt MYO tüm varlıkları ve kadroları Turgut Özal Üniversitesine devredildi. Yeni üniversitenin bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de kurulacak.

KAMPÜS DEĞİŞEBİLİR

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre İnönü Üniversitesine bağlı iken Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlanan mevcut faaliyette olan Su Ürünleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt MYO’nun Eskimalatya’daki Battalgazi Kampüsünde bulunması nedeniyle, yeni üniversitenin ilk yerleşim alanının bu bölge olacağı kesinleşmişti. İleriki dönemde ise ana kampüs değişebilir.

TASARIDA GEÇEN MADDE

Kanun tasarında “Malatya Turgut Özal Üniversitesi” ile ilgili madde şu şekilde:

“Malatya’da Malatya Turgut Özal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden; İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğü bağlanan Battalgazi Meslek Yüksekokulu ile Yeşilyurt Meslek Yüksekokulundan; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluştu.”

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