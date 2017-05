Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde birkaç ay önce hizmete giren at binicilik tesisinde uzman antrenörler eşliğinde 7’den 70’e herkese ata binme öğretiliyor. Eşsiz doğa manzarasında hem keyifli vakit geçirmek hem de atalardan kalma bir gelenek olan ata binmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlar bincilik eğitimine yoğun ilgi gösteriyor. Ata binmeye özellikle çocuklar büyük ilgi gösterirken eğitim sonunda katılımcılara sertifika da veriliyor.

Tesislerinde birçok at bulunduğunu ve atların son derece uysal olduğunu belirten işletmeci Mahmut Kısacık, “Burada binici ve eğitici antrenörlerimizi var, onlar 3 ile 60 yaş arası herkese eğitim verebiliyor. Eğitim sonunda da katılımcılara sertifika veriliyor” ifadelerini kullandı.

Kurs fiyatları hakkında da bilgi veren Kısacık, “Kurslarımız aylık 370 TL, günlük gelip binmek isteyenlere de yarım saati 25 TL. Hiç ata binmeyen birisi 2-3 ayda tamamen at binmeyi öğrenebilir. Bu biraz da özgüven ve cesaret meselesi, özgüveni tam olan birisi daha kısa sürede de öğrenebilir” diye konuştu.

Binicilik kursuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kısacık, eğitime katılan vatandaşların hem güzel vakit geçirdiğini hem de ata binmeyi öğrendiğini dile getirdi.

Binicilik öğretmeni Osman Aslan ise ata binmek isteyen birisine ilk olarak attan korkmamayı öğrettiklerini aktararak, “Buraya gelen birini ilk önce ata ısındırıyoruz. Daha sonra da atı dizginlenmeyi ve kontrol altında tutmayı öğretiyoruz. Atın 6. hissi çok kuvvetlidir. Eğer üzerindeki binici korkuyorsa zor koşar, cesaretli olunursa at koşar, sizi de mutlu etmek için elinden geleni yapar. Eğer eğitim almışsa estetik koşar ve şaha kalkar. Bu yüzden bizim ilk amacımız buraya gelen kişiye attan korkmamasını öğretmek, ondan sonrası da kediliğinden geliyor zaten” şeklinde konuştu.

