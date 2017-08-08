08 Ağustos 2017 Salı

Turgut Özal- Özalper’in içme suyu Altyapısı tamamen yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla Malatya’nın sağlam altyapı sağlam gelecek yolunda ilerlemesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırımları tamamlandı.

08 Ağustos 2017 Salı 12:36
Turgut Özal- Özalper’in içme suyu Altyapısı tamamen yenilendi

  Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya merkezde yapmış olduğu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla şehrin içme suyu altyapısını tamamen yeniliyor. Malatya’nın içme suyunun kontrol altına alınıp ölçülebilir hale gelmesi ve sağlam altyapıya kavuşması için aralıksız çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında yaklaşık maliyeti 4,5 milyon TL olan 18 kilometrelik içme suyu altyapısını tamamladık” diyerek şunları kaydetti:

KAYIP-KAÇAKI DÜŞÜRDÜK
  “Mahallelerimizin içme suyu hattının tamamını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yenileyerek Malatya’nın geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Mahallelerdeki eski hat vanaların iptali ve bin 50 adet abone bağlantı çalışmalarımız tamamlandı. Çalışmalarımızın sonucunda Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde kayıp kaçak su miktarını en az seviyeye düşürdük. Dış müdahaleler olmadığı müddetçe mahallelerimizde su kesintileri yaşanmayacak. Vatandaşımızın musluklarına su daha sağlıklı borularla ulaşacak. Hedefimiz halkımıza daha sistemli ve güvenli hizmetler sunmak. Şehrimizi modern ve sağlam altyapıya kavuşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Özveriye çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” 

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