Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya merkezde yapmış olduğu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla şehrin içme suyu altyapısını tamamen yeniliyor. Malatya’nın içme suyunun kontrol altına alınıp ölçülebilir hale gelmesi ve sağlam altyapıya kavuşması için aralıksız çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında yaklaşık maliyeti 4,5 milyon TL olan 18 kilometrelik içme suyu altyapısını tamamladık” diyerek şunları kaydetti:

KAYIP-KAÇAKI DÜŞÜRDÜK

“Mahallelerimizin içme suyu hattının tamamını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yenileyerek Malatya’nın geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Mahallelerdeki eski hat vanaların iptali ve bin 50 adet abone bağlantı çalışmalarımız tamamlandı. Çalışmalarımızın sonucunda Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde kayıp kaçak su miktarını en az seviyeye düşürdük. Dış müdahaleler olmadığı müddetçe mahallelerimizde su kesintileri yaşanmayacak. Vatandaşımızın musluklarına su daha sağlıklı borularla ulaşacak. Hedefimiz halkımıza daha sistemli ve güvenli hizmetler sunmak. Şehrimizi modern ve sağlam altyapıya kavuşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Özveriye çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

HABER MERKEZİ