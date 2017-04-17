Turgut Özal Müzesi'ni yılda 60 bin kişi ziyaret ediyor
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Turgut Özal Müzesi Sorumlusu Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, Turgut Özal Müzesi'nin senede yaklaşık 60-65 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.
17 Nisan 2017 Pazartesi 13:14
Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’a ait başbakanlık kartı, parti üyelik kartı, kıyafetler, koşu bandı, gözlükler, kalemler ve benzeri eşyalar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki müzede sergileniyor.
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Turgut Özal Müzesi Sorumlusu Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, İnönü Üniversitesi bünyesinde üç müze olduğunu, bu müzelerden Turgut Özal Müzesi'nin kurulma çalışmalarına 2009 yılında başlandığını ve 2010 yılında tamamlanarak açılışının yapıldığını söyledi.
Müzelerin yaşanmışlıklarla ilgili tanıtım yapan, insanlara bilgi veren ve kar amacı gütmeyen kurumlar olduğunu belirten Göğebakan, “Turgut Özal, Malatya için önemli bir şahsiyettir. Malatya’nın yetiştirdiği bir devlet adamı, bir cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Malatya’da sevilen bir kişiliktir. Aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde de Turgut Özal Tıp Merkezi gibi bir tıp merkezinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Sadece bölgeye değil dünya sağlık sektörüne de hitap eden böyle bir hastane inşa etmiştir” şeklinde konuştu.
Göğebakan, merhum Turgut Özal’ın hem Malatya hem de tüm Türkiye’de çok sevilen bir şahsiyet olduğunu kaydederek, “Bu şahsiyete ait eşyaların sergilendiği özel bir müzenin kurulmasının yararlı olacağı düşünüldü ve amacı da insanlara Turgut Özal’ı biraz daha tanıtabilmek ve Turgut Özal’ın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yaptığı şeyleri biraz daha yakından görebilmelerine fırsat ve imkan verebilmektir” ifadelerini kullandı.
“Müzede envantere kayıtlı 261 eser var”
Müzede, çok farklı eserlerin sergilendiğine değinen Göğebakan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Müzede envantere kayıtlı 260 eser var. Üç ay önce bir kayıt daha yapıldı. O da vefatından önce kullandığı koşu bandı. Semra Hanım tarafından üniversitemize gönderildi. Müzede tehşire konuldu. Bununla birlikte 261 çeşit envantere kayıtlı eser var. Bu eserler arasında Turgut Özal’ın çok özel eserleri var. Mesela diplomatik pasaportu, seçmen kağıdı, kimliği ve çok özel eşyaları burada sergileniyor.”
Doç Dr. Yüksel Göğebakan, müzede bulunan bütün eserlerin birbirinden kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“İnsanların en çok ilgi gösterdiği eser, Anavatan Partisi'nin olağan kongresinde silahlı saldırıya uğradığı sırada kurşunların temas ettiği mikrofon direkleri insanlar tarafından çok fazla rağbet görüyor. Çünkü o direkler Turgut Özal’ın belki de hayatını kurtardı. Gelen kurşunlar o direklere temas etti ve Turgut Özal’a değmesini engellediği için de çok fazla rağbet görüyor.”
Çok sayıda ziyaretçinin müzeye geldiğini dile getiren Göğebakan, “Turgut Özal Müzesi senede yaklaşık 60-65 bin kişi civarında ziyaretçi kitlesine sahip. Malatya Arkeoloji Müzesi ziyaretçi sayısı bile bunun altındadır. Özel müzeler içerisinde bile belki en çok ziyaretçi çeken müzelerden birisidir. Ziyaretçi sayısının bu kadar fazla olmasının en önemli nedeni müzenin bulunduğu mekandır. Müze Turgut Özal Tıp Merkezinin servisler girişinde bulunduğu için gelen her ziyaretçi, hasta yakını müzeyi ziyaret etme gereği duyuyor. Bu da müzenin çok fazla rağbet görmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra Turgut Özal’ın bölgede ve ülkede de sevilmesi buna önemli bir etken. Çünkü insanlar Turgut Özal’a ait özel eşyayı görmeyi önemsiyor. Bu da ziyaretçi sayımızı arttırıyor” diye konuştu.
Doç. Dr. Göğebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de Abdullah Gül Müzesi'nin açılışında müzelerin önemsenmesi gerektiğini söylediğini anımsatarak, “Bu kapsamda Turgut Özal da bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış bir şahıs olarak haliyle önemli bir yere sahip. Müzesi de Türkiye ölçeğinde kıymetli. Diğer cumhurbaşkanlarının da farklı vilayetlerde müzeleri var. O anlamda aslında bu bir zorunluluk arz etmektedir” şeklinde konuştu.
Müzelerin yaşanmışlıklar hakkında önemli mesajlar verdiğini belirten Göğebakan, “Turgut Özal Müzesi sadece Turgut Özal şahsı hakkında değil aynı zamanda Turgut Özal’ın dönemi hakkında da insanlara bilgi veriyor. Özal Türkiye’sinin kendi deyimiyle nasıl çağ atladığının gösteren en önemli materyaller Turgut Özal Müzesinde bulunuyor. Müzede gezdiğiniz zaman o materyallerle Türkiye’nin nasıl bir değişim yaşadığını göreceklerdir” ifadelerini kullandı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!