18 Nisan 2017 Salı

Turgut Özal, memleketinde anıldı

Malatya’nın yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24’üncü yıldönümünde memleketi Malatya’da anıldı.

18 Nisan 2017 Salı 10:56
Turgut Özal, memleketinde anıldı

  Vali Mustafa Toprak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunan Turgut Özal Müzesi'ni ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Özal'a ait kişisel eşyaları inceleyen Vali Toprak müze anı defterini de imzaladı.

ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ
  Vali Toprak burada yaptığı açıklamada “8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı 24 üncü ölüm yılı nedeniyle rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi. Özal’ı anmak için bir araya geldiklerini belirten Toprak, “Devlet ve siyaset adamı büyük insan Türkiye Cumhuriyetimizin yetiştirdiği önemli isimlerden olan rahmetli Turgut Özal’ı 24’üncü ölüm yıldönümünde şükran ve minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.

SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ SAĞLADI
  İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Turgut Özal'ın Türk siyasetinde derin izler bıraktığını belirtti. Kızılay, "Özal, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında büyük rol oynayan bir liderdir. 24 Ocak 1980'de hazırladığı reform paketiyle Türkiye'de dışa açık serbest piyasaya geçiş sağladı. Ekonomik kalkınma ve büyüme hamlesinin başlaması rahmetli Özal'ın dönemine denk gelmektedir" sözlerine yer verdi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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