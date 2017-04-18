Vali Mustafa Toprak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunan Turgut Özal Müzesi'ni ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Özal'a ait kişisel eşyaları inceleyen Vali Toprak müze anı defterini de imzaladı.

ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ

Vali Toprak burada yaptığı açıklamada “8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı 24 üncü ölüm yılı nedeniyle rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi. Özal’ı anmak için bir araya geldiklerini belirten Toprak, “Devlet ve siyaset adamı büyük insan Türkiye Cumhuriyetimizin yetiştirdiği önemli isimlerden olan rahmetli Turgut Özal’ı 24’üncü ölüm yıldönümünde şükran ve minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.

SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ SAĞLADI

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Turgut Özal'ın Türk siyasetinde derin izler bıraktığını belirtti. Kızılay, "Özal, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında büyük rol oynayan bir liderdir. 24 Ocak 1980'de hazırladığı reform paketiyle Türkiye'de dışa açık serbest piyasaya geçiş sağladı. Ekonomik kalkınma ve büyüme hamlesinin başlaması rahmetli Özal'ın dönemine denk gelmektedir" sözlerine yer verdi.

SELAHATTİN BAYRAK