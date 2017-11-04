04 Kasım 2017 Cumartesi

Turgay Başyayla Gürkan'ı ziyaret etti

Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu, Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri eşliğinde belgesel olarak yayınlanan program, Battalgazi Göller Köyü’nde çekimler gerçekleştirdi. Yapımcı ve Programcı Turgay Başyayla, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ederek, bir süre sohbet ettiler.

03 Kasım 2017 Cuma 11:00
Turgay Başyayla Gürkan'ı ziyaret etti

  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ulusal bazda yayın yapan güzide insanların burada bulunmasından ve burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Lezzet yolculuğu adı altın bir programa imza atıyorlar. Ve zevkle de televizyonlarda onları izliyoruz.  Turgay bey ve arkadaşlarının Malatya Battalgazi'yi tercih etmeleri bizim için hakikaten anlamlı ve manidardır. Bu anlamda arkadaşların bu tercihlerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Yapımcı ve Programcı Turgay Başyayla ise , "Asıl bizlerde bugün çok mutluyuz. Battalgazi'miz Malatya için çok önemli. Her geldiğimizde Eski Malatya ve Battalgazi'mizde çekimler gerçekleştiriyoruz. Kültürel yapının yüzde 80’i Battalgazi’de. Çok değerli özel insanlarla birlikte burada köylerimizde, mahallelerimizde ve merkezde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kıymetli Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gösterilebilecek en yüksek düzeyde mihmandarlık ve misafirperverlikleri ile onlar Battalgazi'yi çok iyi temsil ediyorlar. Bizler de Battalgazi'mizi tüm ülkemize anlatıyoruz. Ötesinde yurtdışında gurbetçilerimiz izliyorlar hasret gideriyorlar. Lezzet Yolculuğu Battalgazi'yi çok seviyor. Kurumum adına kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTurgay BaşyaylaBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

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