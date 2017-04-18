2011'de yapımına başlanan ve coğrafi yapısı itibariyle yapımı en zor tünellerden biri olan Erkenek Tüneli’nde çalışmalarda sona doğru gelindi. Eski yerine inşa edilen bin 836'şar metrelik iki tüpten oluşan yeni tünelde artık son rötuşlar yapılıyor. Tünelin bitmesi ile birlikte 3 saat süren Adıyaman-Malatya arası yol mesafenin 1 saat 50 dakikaya inmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, “Erkenek tüneli bitti diyebiliriz. Bir tek aşınması kaldı. Aşınma dediğimiz de, konfor tabakası oluyor. Aynı zamanda, güvenlik anlamında oto korkuluklar yapılacak. Dolayısıyla 1 hafta 10 gün sürelik bir işi kaldı” dedi.

TABLİYE HALİNDE GELECEK

Kömürhan Köprüsü’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, yapılacak olan köprü ve tünel çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2018 yılında Kömürhan yolunun bitmesini hedeflediklerini belirten Gülşen, “2018 yılı içerisinde Kömürhan yolunu tamamlamış olacağız. Bu yıl içerisinde taşıyan pilon var. 168 metre uzunluğunda bu Pilon’nun başlangıcı oluyor. O da belli bir seviyeye gelecek. Aynı zamanda kaynak işlerimiz de var. Bizim orada büyük bir fabrika var. Orada ayrıca şu ana kadar 2 bin 500 ton çelik işlendi. Toplamda bizim projede kullanılacak çelik 7 bin 500 tondur. Bunlar belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra zaten o çelikler yüzdürülerek tabliye haline getirilecek kaldırılacak ve tabliye haline getirilecek” diye konuştu.

“NİSSİBİ KÖPRÜSÜ’NDE DE KULLANILDI”

Yüzdürme işlemini Türkiye’de Kömürhan Köprüsü’nde uygulayacaklarını anlatan Gülşen, yapılacak köprünün ise Orhangazi Köprüsü’nün minyatürü olacağını ifade etti. Gülşen açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yüzdürme işlemi bu bölgede ilk defa yapılacak. Boğaz Köprüsü'nde ve Nissibi Köprüsü’nde, de kullanıldı. Ama orada yüzdürülmedi. Onlar yüzdürmediler taşıdılar. Bizim burada aynı zamanda da yüzdüreceğiz. Orhangazi Köprüsü de bu şekilde yapıldı. Yapılacak köprü Orhan Gazi Köprüsü’nün 1 minyatürüdür diyebiliriz. Bu köprü 660 metre uzunluğunda. Şu an 2 bin 600 metre uzunluğundaki tünelimiz tamamlandı. Sadece trafiğe açılması kaldı. Tünel ile köprünün birlikte açılması gerekiyor” sözlerine yer verdi.

TAHİR ÖZÇELİK