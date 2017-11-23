Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, dün parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, bütün kadın Sivil Toplum Kuruluşlarını, meslek örgütlerini 5 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması”na davet etti. Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Tunçer, 5 Aralık Türk kadınına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu nedenle Ankara 'da yapılacak olan buluşmada bu coşkuyu, günün anlamını hep birlikte yaşamak istediklerini söyledi.

KADINLARIMIZ BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR

“Tüm kadın Sivil Toplum Kuruluşlarını, meslek örgütlerinin kadın üyelerini Kadın için Eşitlik ve Adalet Buluşmasına davet ediyoruz” diyen Başkan Tunçer, “Türkiye’de tüm kadın örgütlerinin çabasına rağmen halen kadınlarımız eşit temsil noktasında büyük sorunlar yaşamaktadır. 2017 Türkiye’sinde 550 milletvekilinin maalesef sadece 76’sı kadın. Kamu ve özel sektör işyerlerinde kadın istihdamı halen istenilen düzeyde değil. Biz hayatın her alanında eşitlik olsun istiyoruz. Biz kadınlar varız hakkımız var diyoruz. Mecliste de, bürokraside de, özel sektörde de daha fazla temsil edilmek istiyoruz. Bu amaçla mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İL KADIN KOLLARI BAŞKANLARININ SEÇİMİ 18 ŞUBAT’TA BİTECEK

Tüm kadınları siyaset yapmaya çağıran Başkan Tunçer, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre sürecimiz başladı. İlçe Başkanlığı seçimleri yapılmaya devam ediyor. İlçe kongrelerimizin ardından ana kademe il başkanlığı seçimleri yapılacak. CHP kadın kolları olarak kongre takvimimiz 28 Kasım'da kadın üye çizelgelerinin askıya çıkartılmasıyla başlayacak. 9 Aralık'ta Kadın kolları İlçe kongrelerine başlayarak 13 ilçemizde seçimlerimizi yapacağız. Kadın kolları İl başkanlarının kongrelerinin başlangıç tarihi ise 15 Ocak. İl kadın kolları başkanlarının seçimi 18 Şubatta bitecek. Daha sonra kadın kolları kurultayımızı yapacağız. Bu vesileyle ben tüm kadın kardeşlerimizi siyaset yapmaya, ilçe ve İl kadın kolları başkanlıklarına, yönetimine aday olmaya çağırıyorum. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, kadınlarımızın siyasetin ana unsurları olmalarını, siyasette daha etkin görev almalarını zorunlu kılmaktadır” diye konuştu.

KADINLARIN SİYASETE KATILMALARINI İSTİYORUZ

Kadınların evde oturmalarını asla kabul etmediklerini kaydeden Başkan Tunçer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınlarımızı hayattan koparmak, eğitim hakkından yoksun bırakmak, çalışma yaşamından uzaklaştırmak için ortaya konulan uygulamalara en fazla karşı çıkması gerekenler yine kadınlarımızdır. Laik Cumhuriyete, demokratik hukuk devletine karşı saldırıların en üst noktaya ulaştığı, Atatürk’e, annesine, manevi kızına ağza alınmayacak lafların sıralandığı günümüzde, kadınlarımızın evlerinde oturuyor olmalarını asla kabul edemeyiz. Kadınlarımızın siyasete katılmalarını, gördükleri yanlışlığı düzeltmelerini, çocukları için, torunları için daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye için ve partimizi iktidara taşımak için mücadeleye katılmalarını istiyoruz. Bu amaçla, kadınlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum.”

Bir gazetecinin “CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı’na aday olacak mısınız?” sorusuna ise Başkan Tunçer, “Daha zaman var, görev verilirse yaparım” dedi.













MUTLU SARIGÜL