16 Ağustos 2017 Çarşamba

Tuncel ve Kışanak duruşmaya katılmadı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:54
Tuncel ve Kışanak duruşmaya katılmadı

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın üçüncü duruşması Yakınca Spor Salonu’ndan Malatya Adliyesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlandı.

 

SALON TARTIŞMASI
   Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar görüntülü ve sesli sistem olan SEGBİS ile katıldı. Mahkeme Başkanı Ahmet Murat Doğan, duruşmanın görüleceği salona içeridekilerle beraber 20 kişinin alınacağını avukatlara iletti. Sanık avukatları buna tepki göstererek salonun alabileceği azami kapasitede seyirci alınması ya da uygun bir salonda duruşmaya devam edilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendirmek üzere duruşmaya 5 dakika ara veren Mahkeme Heyeti duruşmanın düzeni, güvenliği ve salonun kapasitesi nedeniyle duruşma salonuna 20’den fazla kişi alınması yönündeki talebi oy birliğiyle reddetti. Mahkeme Başkanı Ahmet Murat Doğan, duruşmada iddia makamının taleplerini aldı. Duruşma Savcısı Muhittin Atlı, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

 

MAHKEME 15 EYLÜL’E ERTELENDİ
 Sanık avukatları mahkeme heyetinin aldığı karar nedeniyle savunma yapmayacaklarını belirterek salondan ayrılması üzerine mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluklarının devamına karar verirken duruşmayı 15 Eylül’e erteledi. Öte yandan duruşmayı HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de takip etti. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahGültan KışanakSebahat Tuncel

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