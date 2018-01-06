2017 yılında Türkiye ekonomisinin son çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 11.1 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Gümüş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yakalanan bu büyüme trendinin ardından iş dünyasının yüzde 5,0 olan 2018, 2019 yılları büyüme beklentisi yüzde 5,5 olarak revize edildi. İş dünyasının bu beklentisinde en büyük etken, baz etkisinin yanında KGF destekleri, rekor imalat sanayi ciroları, 3. çeyrek dış ticaret rakamları ve 1 buçuk milyona yaklaşan istihdamdaki artış verileri oldu. Bu veriler ışığında 2017 yılı genel büyüme beklentilerinin de yüzde 6-7 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. KOBİ’lerin ticari hayatta karşılaştığı problemlerin belki de en büyüğü uygun maliyetli finansa erişimde yaşanan zorluklardır. Bu noktada finans ve yatırım açısından baktığımızda; faizlerin 2017’de de yüksek seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Bu konuda iş dünyası olarak bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizlerin istenen seviyelere gerilemediğini belirten açıklamalarına büyük önem veriyoruz. Yatırımların ve üretimin artması ayrıca fiyatların da istikrarlı hale gelebilmesi için faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“GELECEĞİN BİLGİSİNİ TASARLAYAN KAZANACAK”

Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta durduğunu belirten Gümüş, “Türkiye son yıllarda küresel ekonomik daralmaya rağmen değişim ve dönüşüm süreci içerisine girmiş olsa da 2023 hedefleri için firmalarımızın henüz bu değişime ayak uyduramadıklarını görmekteyiz. 2017 yılında yeni pazarlar, Endüstri 4.0, e-ihracat terimleri sürekli gündemdeydi. 2018 yılında ise özellikle KOBİ’lerimizin bu gündemleri iş hayatına adapte etmek zorunda oldukları ortaya çıkmaktadır. Dünyada önü alınamayan bir şekilde tüketim artarken bu ihtiyacı karşılamak amacıyla üretimin de sürekli arttığını gözlemlemekteyiz. Bu durum, küresel sistemdeki rekabet şartları için kendi iç dinamiklerimizin de hazır olması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Daralan dış ticaret, dolardaki dalgalanmalar; yeni ve yüksek katma değerli üretimi olmayan ülkeleri ekonomik dar boğaza sokmaktadır. Küresel sistemdeki bu rekabet şartları da, yükte hafif pahada ağır üretimin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bu şekilde yenilikçiliğe dönük ekonomi politikaları olmadan uluslararası rekabette avantaj sağlamamız mümkün görünmemektedir. Firmalarımızın; üretim ve ticaret altyapı olanaklarını teknolojik olarak yeniden dizayn etmeleri gerekmektedir. Bilgi ve üretim öyle hızlı gelişmektedir ki günün bilgisini üreten değil geleceğin bilgisini bu günden tasarlayanlar kazanacaktır” ifadelerine yer verdi

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