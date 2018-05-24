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TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. 

TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:48
TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti

 TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı konuşmada “Rektörümüzün şahsında Malatya adım adım bilim şehri olmaya daha çok yakınlaştı. Üniversitemiz de sağlanan huzur, barış ve güven ortamında evlatlarımız aile sıcaklığı içinde eğitimlerine devam ediyor. Malatya’mıza yakışır bir üniversite ortamını sağladığı için sayın Rektörümüze en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Kızılay ise “İnönü üniversitesi olarak şehrimize katkı sunan, şehrimizi temsil eden STK ve meslek odalarıyla ilişkilerimizi pekiştirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda TÜMSİAD bizim için önemli ve değerli bir STK. Üniversitemiz bu şehrin yani Malatya’nın üniversitesidir. Malatya’nın bir bilim kenti olması için hepimiz el ele vermeliyiz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTÜMSİADAhmet KızılayMurat Gümüş
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