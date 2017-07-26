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Tümgeneral Kocaoğlu Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

25 Temmuz 2017 Salı 12:43
Tümgeneral Kocaoğlu Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti
  Vali Kaban’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kocaoğlu, Kaban’a başarılar dileyerek kendisi ile bir süre görüşmelerde bulundu.
Ziyaretinden dolayı Tümgeneral Kocaoğlu’na teşekkür eden Vali Kaban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İHA
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