Vali Kaban’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kocaoğlu, Kaban’a başarılar dileyerek kendisi ile bir süre görüşmelerde bulundu.

Ziyaretinden dolayı Tümgeneral Kocaoğlu’na teşekkür eden Vali Kaban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İHA