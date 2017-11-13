Gerek Malatyalı olmasından dolayı Malatyalıların, gerek tüm Türkiye’de ki hayranlarının saygı ve sevgiyle andığı Kemal Sunal’ın sevdiklerinin söyledikleri hep aynıydı: “Babam Kemal Sunal’ı izliyordu, ben izliyorum, çocuğum izleyecek. Hep güldürecek bizi Kemal Sunal…”

KONUŞMADAN BİLE GÜLDÜREN…

Özellikle sosyal medyanın hemen hemen bütün alanlarında Malatyalı usta oyuncunun 73. yaş günü anıldı. Twitter’da Kemal Sunal hashtagi ile anılan oyuncu, yaş gününde çok anlamlı ve güzel yorumlar aldı. Yazılan hashtaglerden bazıları şu şekilde idi:

“İyi ki doğdun güzel insan, iyi ki senin gibi temiz, koca yürekli bir insanı tanıdık”

“100 yıl bile geçse senden daha usta bir komedyen yok bu Türkiye’de iyi ki doğdun konuşmadan bile yüzümüzü güldüren tek insan.”

MALATYALILAR ONU GÜZEL HATIRLIYOR

Türkiye’de böyle usta bir komedyenin doğması ve yaşaması, bizlere sayısız eserler bırakması Kemal Sunal’ı vefatından sonra ölümsüz kıldı. Özellikle Malatyalı olması Sunal’a olan Malatyalıların ilgisini, sempatisini ve saygısını bir kat daha fazla artırıyor. Yaş günü ile ilgili olarak konuşan üniversite öğrencisi Malatyalı Serap Tekin, “Efsane bir oyuncuydu. 22 yaşındayım ve Kemal Sunal’ın filmlerini izleyerek büyüdüm. Hepimiz onu ‘İnek Şaban’ olarak kabul ettik. Şu anda hiçbir kişi veya kendini komedyen olarak nitelendiren onun yaptığı işlere imza atamadı ve bence asla da atamaz. Bu ülkeye bir Kemal Sunal daha gelmedi ve gelmez de. Mekanı cennet olsun, onu asla unutmadık, unutmayacağız inşallah çocuklarımıza da izleteceğiz” açıklamalarını yaptı.

HİÇ GÜLMEYEN BABAM KAHKAHA ATARDI

Kemal Sunal’ı saygıyla anan ve filmleri ile büyüdüğünü söyleyen bir başka isim de Ali Türk, Kemal Sunal’ın özlenen bir kişilik ve oyuncu olduğunu söyledi. Türk, “Filmlerinin her karesi komikti. İnsan her gün bıkmadan izleyebilir. Gülmek şöyle dursun, hatırlıyorum ailece oturup izlerdik ve hiç gülmeyen biri olan babam kahkahalar atardı. Rahmetle anıyorum ve Kemal Sunal bu ülkenin insanı ve özellikle de Malatyalı bir isim dediğimde gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK