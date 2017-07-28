28 Temmuz 2017 Cuma

UYANIK OLACAĞIZ!

"Tüm önlemler alınacak"

Malatya Valisi Ali Kaban, yaylalarda yaşanan su sıkıntısını değerlendirerek, "Alınması gereken tüm önlemler alınacak" dedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:05
  Malatya Valisi Ali Kaban, basın mensuplarının son günlerde su sıkıntısı nedeniyle yaylalardaki küçükbaş hayvanların telef olmasıyla ilgili sorularına cevap verdi. Gereken tüm önlemlerin alınacağını söyleyen Vali kaban, yaşanan hadisenin herkesi yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti. Kaban, “Özellikle de Kurban Bayramı öncesi bu konu önemli bir husus. Bu açıdan gerekli görüşmelerin yapılacak” dedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında DAP öncülüğünde yaylalarda sıvat projesinin uygulandığını belirterek, "Ancak su kaynaklarının kuruduğu yerlerde ne yazık ki herhangi bir şey yapılamıyor. Genel olarak yer altı sularında da çekilme var. Ama DAP ile görüşerek bu konuda bir çözüm üretilmesini konuşacağız" diye konuştu.
Akçadağ ve Darende ilçeleri arasında yer alan Sarı Çiçek Yaylasında yer alan su kuyularının kuruması nedeniyle yaylada bulunan binlerce hayvanın tehlike altında olduğu belirtilmiş ve bazı hayvanlarında susuzluktan dolayı telef olmuştu.
İHA
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