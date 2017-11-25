25 Kasım 2017 Cumartesi

Tüm fedakarlıkları sergiliyorlar

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunan ve Anıt Şeref Defteri’ni imzalayan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Geleceğimizi güvenle emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bu uğurda tüm fedakarlıkları sergilemektedirler” dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:09
Tüm fedakarlıkları sergiliyorlar

  24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle devam etti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANISINA BURADAYIZ
  Daha sonra Anıt Şeref Defteri’ni yazan ve imzalayan Tatlı, “Başöğretmenim; ülkemizin dönüşüm mimarları olan öğretmenlerimizin öğretmenler günü anısına buradayız. Geleceğimizi güvenle emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bu uğurda tüm fedakarlıkları sergilemektedirler. Kadim kültürümüzün ve günümüzün en saygın mesleğini icra eden saygıdeğer meslektaşlarım; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü en içten duygularımla kutlar başarılar dilerim” diye konuştu.










MUTLU SARIGÜL
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