Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79'uncu yılında dün Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ali Kaban, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, askeri ve mülki erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

RUHLARINIZ ŞAD OLSUN

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Anıt Şeref Defteri’ni yazan ve imzalayan Vali Ali Kaban, şunları kaydetti:

“10 Kasım 1938’de ebedi âleme uğurladığımız, bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, ebediyete irtihalinizin 79’uncu yıldönümünde minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunmak üzere manevi huzurlarınızdayız. Aziz Atatürk, Cumhuriyete giden yolda elde ettiğiniz bütün başarıları Necip Türk milletine mal ederek tüm dünyaya örnek bir lider oldunuz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadınız. Zat-ı aliniz ve kahraman silah arkadaşlarınız huzur içerisinde uyuyunuz, millet olarak birlik ve beraberliğimizin bekası, ülkemizin müreffeh ülkeler arasında hak ettiği yeri alması uğrunda karşılaşacağımız bütün engelleri bertaraf edeceğimizden emin ve müsterih olunuz. Aziz Türk milleti zât-ı âlinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı, bedenini vatan toprağına katık eden bütün Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Şanlı Gazilerimizi daima rahmetle ve minnetle yâd edecektir. Ruhlarınız şad olsun.”

Daha sonra tören protokolün Atatürk Evi’ni ziyareti ve Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda tertiplenen anma programıyla devam etti.

ÖZGÜR BİR CUMHURİYETİ KURMAYI BAŞARMIŞTIR

Battalgazi halk eğitim Merkezi Salonu’nda devam eden ikinci tören programında, Cumhuriyet Lisesi Edebiyat öğretmeni Ertan Zorteymur, “Atatürk’ün son günleri’’ konulu bir panel verdi. Zorteymur, “Türkiye cumhuriyeti devletinin koruyucusu Gazi Mustafa Kemal’i anmak ona olan saygımız için bu gün buradayız. Mustafa Kemal, 57 yıllık kısa sayıla bilecek yaşamında öyle büyük işlerle tamamlamıştır ki, Türk milletini değil, bütün dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Emperyalist devletler tarafında dört bir yanı işgal edilmiş, ordusu dağıtılmış, harap bitap düşmüş yorgun bir memleketten özgür bir Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır" diye konuştu.

MÜZİK DİNLETİSİ YAPILDI

Törende daha sonra 2. Ordu Komutanlığında görevli İstikam Yarbay Korhan Tutuş tarafında da Atatürk’ün askeri kişiliği hakkında bilgi verdi. Tutuş, "Mustafa Kemal Atatürk, amaç Türk milletinin şerefli bir millet olarak, yaşamasıdır. Şerefli bir yaşam için önce özgürlük ve bağımsızlık gerekir’ diyerek, Türk milletin yok etmek azminde olan düşmanlarına karşı ölüm kalım mücadelesi başlatan, bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıran bir liderdir” şeklinde konuştu. Program Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

















MUTLU SARIGÜL