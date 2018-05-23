TÜKETİCİ DAVA AÇTI

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Tüketici Mahkemesine açılan ve karar bağlanan dava sayılarını açıkladı. BU kapsamda Malatya’nın verileri dikkat çekti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ NEDİR?

Tüketici mahkemesi, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik her türlü uygulamadan kaynaklanan davalara bakmakla görevli hukuk mahkemesidir (6502 sayılı Kanun m.73/1). Tüketici mahkemesi, özel mahkeme niteliğinde ilk derece mahkemesidir.

Tüketici belirli bir mal veya eşyayı tekrar satmak, değiştirmek veya işlemek, bir üretim sürecinde kullanmak amacıyla değil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan kişidir. Ticari mal akış zincirinde son alıcıdır. Tüketicinin satıcı (tüccar) karşısında zayıf olması ve ticari hayatı bilmek zorunda olmaması nedeniyle, tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla özel bir yasa çıkarılmış (4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) ve bu kanundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek görevi Tüketici Mahkemelerine verilmiştir.

DAVA AÇMA YETKİSİ OLAN KİŞİLER

Tüketici Mahkemeleri, 6502 saylı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurularak görev alanı belirlenmiştir. Tüketici mahkemesinde dava açma yetkisi olan kişiler, “tüketiciler”, “tüketici örgütleri” ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak belirlenmiştir.

Tüketici Mahkemelerine, satın alınan maddeler ve yararlanılan haklar konularında uyuşmazlık yaşanması halinde başvuru yapılabiliyor.

DAVA RAKAMLARI

Bu anlamda Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre Malatya’da geçtiğimiz yıl Tüketici Mahkemesine açılan dava sayısı bin 27 adet oldu. Bunlardan 2’si zaman aşımına uğradı. Davaların 6’sına yetkisizlik, 28’ine görevsizlik, 605’ine sübut bulunmaması, 43’üne feragat, 6’sına dava şartı yokluğu kararı verildi ve kabul edilmedi. Tam kabul edilen dava sayısı ise bin 796 oldu.

Tüketici Mahkemesinden şimdiye kadar çıkan dava sayısı da 2 bin 644 adet olarak gerçekleşti.