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TÜİK ihracat ve ithalat verilerini açıkladı

TÜİK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan verilere göre; Ülkemizde ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 arttı. Malatya’da ihracat 18,51 milyon dolar, ithalat 13,37 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK ihracat ve ithalat verilerini açıkladı

TÜİK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan verilere göre; Ülkemizde ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 arttı. Malatya’da ihracat 18,51 milyon dolar, ithalat 13,37 milyon dolar olarak gerçekleşti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 14:11
TÜİK ihracat ve ithalat verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre;  ihracat 2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Malatya’nın yanı sıra Elazığ’da ihracat 26,34 milyon dolar, ithalat 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bingöl’de ihracat 50 bin dolar olarak gerçekleşti, ithalat 260 bin dolar olarak gerçekleşti. Tunceli’de ihracat 16 bin dolar olarak gerçekleşti, ithalat 15 bin dolar olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 arttı

 Dış ticaret açığı yüzde 35,6 arttı. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında yüzde 72,3 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 67,5'e geriledi.

 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,4 azaldı, ithalat yüzde 1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,1, ithalat yüzde 15,4 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 22 arttı

 Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Nisan ayında yüzde 44,8 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 50,7 oldu.

 En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

 Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Nisan ayında 1 milyar 366 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 852 milyon dolar ile İngiltere, 784 milyon dolar ile İtalya ve 690 milyon dolar ile Fransa takip etti.

 İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

 Almanya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Nisan ayında 1 milyar 978 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 891 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 779 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 85 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4’tür.

 Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 12,2 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,2’dir. Nisan ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,6’dır.

busabahmalatya.com

BÜLTEN

Son Güncelleme: 31.05.2018 14:13
Anahtar Kelimeler:
TÜİKMalatya
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