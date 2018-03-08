TÜFENKCİ’YE ÖNEMLİ ZİYARET

İslam coğrafyasında meydana gelen gelişmelerin, iki ülke arasında daha yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kıldığını ifade eden Bakan Tüfenkci, özellikle son zamanlarda artan ilişkilerden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Biliyoruz ki, karşılıklı saygı ve güven ile ortak değer ve çıkarlara dayanan Türkiye-Ürdün ilişkilerinin gelişmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara da katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Bakan Tüfenkci, iki ülke arasında 2009 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 2011 yılında yürürlüğe girdiğini kaydederek, Ortaklık Komitesi ve İş Konseyi mekanizmaları ile yürütülen ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı bir seyir izlediğini bildirdi.



"DAHA KOLAY VE GÜVENLİ TİCARET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dünyada kısaca “AEO” olarak bilinen Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasına 2013 yılında başlandığını ve bu uygulama ile bugüne kadar değişik alanlarda faaliyet gösteren 265 firmaya AEO statüsü verildiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

"Başta AB ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Kore olmak üzere Dünyada birçok ülke güvenilir firmalarına AEO statüsü vermektedir. Biz de bu yönde çalışmaktayız ve ilk 'AEO Karşılıklı Tanıma Anlaşmasını' Güney Kore ile 2014 yılında imzaladık. Bu çerçevede, Ürdün Gümrük İdaresi İle De AEO Alanında İşbirliği Yapmanın Ekonomik İlişkilerimize İvme Kazandıracağı İnancındayız. Sizlerin girişimi ile bu alanda işbirliği tesis edilmesi halinde memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim."

Bakanlık olarak yürütülen çalışmalara işaret eden Bakan Tüfenkci, "Bu çerçevede gümrük alanında, Bakanlık olarak 65 ülke ile Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması imzalamış bulunmaktayız. Bu anlaşmalardan 54 tanesi halihazırda yürürlükte olup, ülkelerle ilişkilerimiz bu anlaşmalar dahilinde sorunsuz sürdürülmektedir. Ülkemiz ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 2009 yılında imzalanmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, gümrük alanında işbirliğimiz sorunsuz bir şekilde devam etmektedir" sözlerini kaydetti.



"BÖLGEDE YAŞANANLAR DOSTLUĞU VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYOR"

Ürdün Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie ise Kudüs, Suriye ve Irak coğrafyasında yaşananların hem Türkiye hem de Ürdün için önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin Ürdün için önemli bir ekonomik ortak konumunda bulunduğunu da dile getiren Rifaie, Ürdün Gümrük Müdürlüğü yetkilerinin Ankara’ya gelerek tecrübe ve bilgi paylaşımı konusunda Türk yetkililer ile birlikte çalışmak istediklerini kaydetti.

Ürdün’de yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip 81 firma bulunduğunu söyleyen Rifaie, "Suriye ve Irak’ta yaşananlardan dolayı yavaşlayan ticari ilişkilerin hızlandırılması için her türlü çalışmaya hazırız. Türkiye’nin Körfez ülkelerine olan ihracatının ülkemiz üzerinden yapılması için işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Rifaie’ye Malatya kayısısı hediye etti. (Bülten) Busabahmalatya.com