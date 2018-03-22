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TÜFENKCİ’NİN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Regaip Kandili mesajı yayımladı. Tüfenkci:''22 Mart Perşembe gecesini 23 Mart Cuma gününe bağlayacak olan Regaip gecesinin manevi iklimini sevincini yaşamaktayız.'' dedi.

TÜFENKCİ’NİN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Regaip Kandili mesajı yayımladı. Tüfenkci:''22 Mart Perşembe gecesini 23 Mart Cuma gününe bağlayacak olan Regaip gecesinin manevi iklimini sevincini yaşamaktayız.'' dedi.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 17:43
TÜFENKCİ’NİN REGAİP KANDİLİ MESAJI

Tüfenkci, yayımladığı Regaip Kandili mesajında şu ifedelere yer verdi: 
''Rahmeti ve bereketi bol olan üç aylar, kalplerimizin imarı için bir rahmet mevsimidir. Bu mübarek gecenin kalplerimize huzur getirmesini, insanlarımızın yardımlaşma ve dayanışma duygularını harekete geçirmesini, birliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını ve Yüce Rabbimizin rahmetine nail olmasını diliyorum.
Mübarek üç ayların başlamasını fırsat bilerek güzelliklerin kapısını açalım. İyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olalım. Hak ve adalet terazinden hiç şaşmayalım. Nefsimizi nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım. Kardeşlik ve birlik ruhunu pekiştirelim.
Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin,  bütün İslâm âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; bu ayların ülkemize, milletimize ve tüm Müslümanlara huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.''
busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 22.03.2018 17:51
Anahtar Kelimeler:
Regaip KandiliBülent Tüfenkci
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